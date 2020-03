373 mil eleitores da Capital têm título cancelado pela falta da biometria, alerta TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) informou, nesta terça-feira (3), que mais de 373 mil títulos de eleitores foram cancelados na Capital por falta de biometria. Mesmo a revisão biométrica tendo atingido 80% do eleitorado de Fortaleza, o número de biometrias faltantes ainda é preocupante para o órgão. Os que precisam regularizar a situação têm até o dia 6 de maio para buscar atendimento junto à Justiça Eleitoral.

O prazo final, de acordo com o TRE-CE, é referente ao fechamento do cadastro eleitoral para 2020. Até o momento, 86.531 eleitores procuraram atendimento e devem aguardar o processamento dos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto os dados não forem processados, as inscrições continuam canceladas.

Depois do dia 6 de maio, não será possível realizar nenhuma alteração até a reabertura do cadastro, que acontece após as eleições, em novembro.

O TRE-CE alerta ser imprescindível a procura do serviço o quanto antes, para evitar filas. Os eleitores que desejam realizar qualquer procedimento em seu título - como revisão de dados, transferência de domicílio e alistamento eleitoral - também têm até esta data para a realização, o que poderá concentrar grande número de público.

Procura

Até agora, a procura é em número pouco expressivo e as unidades estão atendendo menos da metade de sua capacidade. A coordenadora de atendimento ao eleitor, Lorena Belo, alerta: “veremos, mais uma vez, um grande número de eleitores buscando atendimento somente nas últimas semanas e se deparando com uma estrutura que não será, logicamente, suficiente para atender essa demanda tão concentrada."

Os votantes que tiveram seus títulos cancelados não poderão votar nas eleições deste ano. Além disso, podem ser impedidos de emitir passaporte, realizar matrícula em instituições de ensino público, receber e solicitar o Bolsa Família, realizar empréstimos em bancos oficiais e, no caso de servidores públicos, receber salário.

Veja onde buscar atendimento em Fortaeza

De segunda a sexta, das 8h às 17h, com atendimento por ordem de chegada:



- Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema;

- Vapt Vupt de Messejana;

- Vapt Vupt do Antônio Bezerra;

- Parque das Crianças;

- CITS Bairro José Walter.



De segunda a sexta, das 8h às 17h (Por agendamento):



- UECE Itaperi;

- CCDH Conjunto Ceará (antigo CSU).



De segunda a sexta, os pontos de atendimento localizado em shoppings atenderão preferencialmente por agendamento, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h:

- Via Sul;

- Iguatemi;

- Parangaba;

- Benfica;

- North Shopping Fortaleza;

- North Shopping Jóquei;

- Riomar Fortaleza;

- Riomar Kennedy.