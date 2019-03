Novo presidente da UVC quer capacitar vereadores novatos

Capacitar vereadores e instalar unidades do Procon no maior número possível de câmaras municipais do Estado. Essas são algumas das metas estipuladas pelo novo presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) para o biênio 2019-2020, o vereador Guto Mota (PSD), de Tejuçuoca, que foi empossado nesta sexta-feira no cargo.

Outra prioridade do mandato será iniciar as obras de construção da sede própria da entidade, em Fortaleza. O vereador quer também descentralizar as ações da UVC que, segundo ele, são concentradas na capital cearense.

Guto Mota foi eleito presidente da diretoria da entidade por unanimidade. Os ex-presidentes da UVC, Audic Mota (PSB), César Veras (PDT) e Deuzinho Filho (Pros) estiveram na solenidade de posse.

A chapa é formada por 88 vereadores do Estado, mas a diretoria tem oito representantes. Além de Mota, também compõem o núcleo da UVC os vereadores Toim Braga (PP), na vice-presidência; Lívia Maia, (DEM), na UVC Mulher; Luís da Unicred (PDT), na diretoria financeira; e Jobede Cirilo (PSDB), na direção administrativa.

O vereador Will Almeida (PPS) será o procurador geral da entidade neste biênio; e Adauto Araújo (PSC), o secretário-geral. Benigno Júnior (PDT) é o procurador adjunto.

Novatos

Segundo Guto Mota, muitos vereadores, ainda em primeiro mandato, têm pouco conhecimento a respeito do funcionamento das casas legislativas. Ele afirmou que há casos de câmaras que elegeram até 11 parlamentares no pleito municipal de 2016, sendo a quase totalidade de novatos.

"Fizemos um manual (do Legislativo) e entregamos a todos os vereadores. A gente elabora projetos junto aos vereadores, porque, muitas das vezes, alguns não têm como fazer este tipo de serviço. Outro projeto que queremos incentivar é a instalação de Procons nas câmaras", mencionou.

Já a sede própria da UVC deve custar cerca de R$ 1 milhão. "Conseguimos emendas parlamentares e estamos com esse crédito", disse. No próximo dia 27 de março, será realizada a licitação para início das obras de construção do prédio.