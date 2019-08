Moro vê prejuízos para políticas de segurança em 2020

O ministro da Justiça, Sergio Moro, encaminhou ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no qual reclama do orçamento disponibilizado para a Pasta em 2020.

No texto, ele afirma que o montante reservado irá resultar em um "alarmante cenário de inviabilização de políticas públicas de segurança, cidadania e justiça essenciais para a sociedade brasileira", e pede mais recursos para as ações do Ministério.

Moro afirma que o valor disponibilizado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no próximo ano, "gera preocupação quanto à viabilidade de implementação" das ações da Pasta, como operações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mobilização da Força Nacional de Segurança Pública, emissão de passaporte, ações de combate ao tráfico de drogas, combate ao crime organizado, à corrupção e à lavagem de dinheiro.

O documento faz parte das discussões dentro do Governo para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, que será encaminhado ao Congresso até o dia 31. Todos os anos, a equipe econômica envia previamente para os ministérios os limites de gastos a que os órgão terão para o ano seguinte. Cabe a cada ministério estabelecer os valores que são executados por ação e programa, além da manutenção da máquina pública.

O valor previamente disponibilizado para a Justiça, de R$ 2,6 bilhões, é 32% menor se comparados com o orçamento autorizado para 2019, segundo Moro. O ofício, assinado no último dia 21, foi o terceiro enviado pelo ministro da Justiça para Guedes cobrando mais dinheiro. Até agora, oficialmente, não houve resposta de Guedes para os pedidos.