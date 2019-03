Ministério quer reunir cadastro de métodos de dessalinização

O Governo de Jair Bolsonaro deu um novo passo em relação à aposta na dessalinização como alternativa no enfrentamento à crise hídrica no Nordeste. A portaria 888/2019, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, institui o Programa de Apresentação de Unidades de Dessalinização e Purificação de Águas Salobras e Salinas para Teste e Análise de Desempenho, dando uma primeira resposta à promessa destacada por aliados e pelo presidente durante a campanha.

Ontem, Bolsonaro destacou, no Twitter, a publicação da portaria no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira (8). "Tal proposta surge para buscar soluções de dessalinização e purificação de águas salobras/salinas para que as populações do semiárido brasileiro possam conviver com as severas condições de seca", comentou.

Segundo a portaria, embora haja água disponível em grande parte do semiárido brasileiro, expressiva parte dela não é apropriada para o consumo humano e encontra limitações para aplicação em agropecuária familiar, dentre outros usos, por se tratar de água que é salobra.

A ideia - diante dos vários métodos para dessalinização de água - é criar um cadastro para reunir informações em um único banco de dados. Segundo a portaria, elas podem ser aplicadas "na gestão de políticas públicas correlatas ao acesso à água potável, abastecimento e saneamento". O documento trata também da implantação de um Centro de Testes de Tecnologias de Dessalinização pelo Governo.