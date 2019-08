Mais de 725 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram a biometria

Na contramão dos municípios do interior do Ceará, o recadastramento biométrico em Fortaleza tem preocupado o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-CE). Com menos de três meses para o fim do prazo, que encerra no dia 29 de novembro, 725 mil pessoas ainda não fizeram a biometria, segundo a Justiça Eleitoral. O número representa 40,7% do total do eleitorado da Capital.

No Estado, no entanto, a realidade é outra. Dos 184 municípios cearenses, 129 já estão com 100% da biometria cadastrada. A campanha de recadastramento biométrico do TRE-CE iniciou em 2009, no Eusébio. O número de municípios atendidos foi aumentando com o passar dos anos, permitindo que 4,9 milhões de eleitores do Ceará votassem por meio da identificação biométrica no pleito de 2018. Neste ano, Fortaleza e outros 54 municípios estão obrigados a fazer a biometria. A meta do Tribunal é que 100% dos eleitores do Estado votem com biometria em 2020.

Na Capital, o comparecimento dos eleitores nos postos de atendimento do TRE-CE tem sido o maior obstáculo do órgão. De acordo com a coordenadora de administração do cadastro eleitoral do Tribunal, Lorena Belo, a procura do eleitorado é 50% menor que o total da capacidade de atendimento.

"A gente pode atender mais de 4 mil eleitores por dia, sem dificuldade, podendo chegar a 5 mil, mas a média de comparecimento tem sido de aproximadamente 2 mil. Está muito abaixo do que a gente pode atender", ressalta.

Para Lorena Belo, inclusive, a baixa procura reflete um mau hábito do brasileiro "de deixar tudo para última hora". O costume, no entanto, pode trazer consequências para os eleitores, que vão do enfrentamento de filas até perda do prazo.

"Se a pessoa não fizer a biometria, o título eleitoral dela vai ser cancelado e, por conta disso, ela vai ser prejudicada em outras coisas, porque sem o título não dá para votar. E se não votar, não vai poder se matricular em instituições de ensino públicas, se for servidor (público) vai ter atraso no salário, não vai poder emitir passaporte", destacou.

Do total de eleitores aptos a votar no Estado (6,4 milhões), 5,4 milhões (85% do eleitorado do Ceará) já fizeram o cadastramento biométrico. Faltam, ainda, 965 mil pessoas para que o Ceará atinja 100% do cadastro. Dentro desse número, segundo a Justiça Eleitoral, estão os 725 mil eleitores só de Fortaleza.

Novos postos

Para atrair os eleitores da Capital, o Tribunal Regional Eleitoral implantou postos de atendimento em diversas áreas da cidade, somando um total de 15 equipamentos para atender a população. Além disso, conforme Lorena Belo, outros dois novos locais serão inaugurados na próxima semana, um no Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) do bairro José Walter e outro no North Shopping.

A coordenadora do cadastro eleitoral destaca, ainda, que uma unidade móvel do TRE-CE irá percorrer todos os bairros de Fortaleza para facilitar o recadastramento da biometria, principalmente de pessoas com dificuldade de locomoção. Para realizar a biometria, é necessário levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. O prazo para o município de Fortaleza encerra no dia 29 de novembro.

Locais de atendimento

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

- Posto do Shopping Via Sul;

- Posto do Shopping Parangaba;

- Posto do Shopping RioMar Kennedy;

- Posto do Shopping Benfica;

- Posto do North ShoppingJóquei;

- Posto do Shopping RioMar Fortaleza;

- Posto do Shopping Iguatemi.

De segunda a sexta, das 8 às 17h:

- Central de Atendimento ao Eleitor, do Tribunal Regional Eleitoral, na Praia de Iracema;

- Centro de Cidadania e Direitos Humanos, no Conjunto Ceará;

- Vapt-Vupt de Messejana;

- Vapt-Vupt do Antônio Bezerra;

- Unidade Móvel no Fórum Clóvis Beviláqua;

- Posto do Parque das Crianças;

- Posto na Assembleia Legislativa;

- Posto na Universidade Estadual do Ceará.