Maia e Alcolumbre discutem com governadores inclusão de Estados e municípios na reforma

Os governadores João Azevedo (PSB- PB) Renan Filho (MDB-AL), Renato Casagrande (PSB-ES), Camilo Santana(PDT-CE), e Wellington Dias (PT-PI) estão reunidos hoje (02) na residência oficial da câmara dos deputados com os presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Parlamentares da base de Bolsonaro também participam do encontro.

Apesar dos esforços, a expectativa é a de que não será possível fechar um acordo. As discussões devem ser feita apenas no plenário da Câmara.

O líder do governo, Victor Hugo (PSL-GO), deixou claro na entrevista de agora a pouco, que existe espaço para inserir estados e municípios, mas depende dos votos que eles trouxerem a favor da reforma.

O relator Samuel Moreira voltou a dizer, agora a pouco, que as conversas até o momento indicam que a inclusão de estados e municípios será no plenário da Câmara. Por outro lado, nos batidores há rumores de que os governadores do Nordeste estão encontrando dificuldades de entregar os votos necessários para a aprovação da reforma.

Além da preocupação com a formatação da reforma da previdência, os gestores tem se ocupado também no encaminhamento de um pacote de projetos, que visam a geração de mais recursos para os Estados.

As divergências estão basicamente relacionadas a dois pontos do texto do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Primeiro ponto sobre estados e municípios e Segundo ponto são as propostas de mudanças na Previdência de agentes de segurança pública. A bancada da bala defende essas alteraçoes. Querem regras mais brandas para aposentadoria dos policiais. Equiparar a transição de policiais civis e militares (competência dos estados) com os agentes federais, também a manutenção da idade mínima de 55 anos.