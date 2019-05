Impacto eleitoral da biometria preocupa vereadores na Capital

Com apenas 52,7% do eleitorado da Capital com cadastro biométrico, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) intensifica esforços para chamar atenção da população para a importância do cadastramento. Nesta quarta-feira, em evento na Câmara Municipal de Fortaleza, o presidente do Tribunal, desembargador Haroldo Máximo, apresentou dados que preocuparam alguns vereadores da Casa, diante do risco de diminuição do eleitorado apto a votar nas bases eleitorais.

Em alguns bairros da Capital, o número de pessoas que já realizaram o cadastramento biométrico está aquém do ideal. O vereador Eron Moreira (PP) ficou surpreso ao saber que logradouros em que tem base eleitoral não atingiram a meta do TRE-CE.

Ele e outros colegas chegaram a se comprometer com maior divulgação do recadastramento entre seus eleitores. "Se vocês colocarem nos bairros onde nós, vereadores, temos trabalho, reduto eleitoral, podemos 'patrocinar' um carro de som divulgando esse calendário", sugeriu Eron.

"Isso é interesse nosso. Se continuar assim, eu não vou nem voltar para esta Casa, vou tirar apenas metade dos meus votos", emendou. O vereador Jorge Pinheiro (DC), membro da Comunidade Católica Shalom, afirmou que vai buscar, junto às igrejas, divulgar a importância do cadastramento biométrico. Dr. Porto (PSD), por sua vez, sugeriu que a sede da Câmara Municipal seja utilizada como espaço de atendimento de eleitores para a revisão biométrica.

Em Fortaleza, quase 851 mil pessoas ainda precisam realizar o cadastramento biométrico até o dia 29 de novembro, data limite estipulada pela Justiça Eleitoral. De acordo com a coordenadora de cadastro eleitoral do Tribunal, Lorena Belo, até lá, restam apenas 139 dias úteis para que as pessoas façam seu cadastro.

Segundo o presidente do TRE-CE, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, há atendimento ao eleitor nas agências do Vapt-Vupt, nos bairros Messejana e Antônio Bezerra, na unidade móvel do TRE-CE no Cambeba e no Parque das Crianças, no Centro. Já das 10h às 19h, eleitores podem se dirigir até os postos instalados nos shoppings Riomar Fortaleza/Riomar Kennedy, Benfica, Parangaba e North Shopping Jóquei.