Igor Queiroz Barroso recebe medalha Boticário Ferreira na Câmara de Fortaleza

O empresário e presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, foi homenageado, ontem, na Câmara Municipal de Fortaleza, com a medalha Boticário Ferreira. A honraria, considerada a mais alta do Legislativo Municipal, é concedida a autoridades que realizam trabalhos de responsabilidade social, ajudando no desenvolvimento da Capital e do Estado.

Em paralelo as suas atividades profissionais, Igor preside o Instituto Myra Eliane, responsável por realizar ações educativas e de capacitação, em 13 municípios. Desde 2016, quando foi fundado, o Instituto já beneficiou 328 escolas e um total de 37.432 crianças, além de capacitar 3.662 profissionais do setor educacional.

A comenda foi proposta pela vereadora Priscila Costa (PRTB) como uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido por Igor Queiroz Barroso. Na ocasião, ela ressaltou a atitude visionária do empresário por investir em um projeto que promove uma melhor educação infantil.

Igor Queiroz Barroso agradeceu a honraria e o reconhecimento ao projeto social desenvolvido. “É bom ver a forma como se percebe o trabalho que faço no Instituto Myra Eliane, o qual carrega o nome da minha mãe. Faço um trabalho para melhorar a vida das crianças, através dos valores humanos, que são amor, paz interior, verdade espiritual, ação correta e não violência. É uma honra receber essa medalha. O nosso projeto já alcançou 13 municípios e, até o fim do ano, vamos implantar (o método) em mais três”, destacou em seu discurso.

Para a vereadora, o alcance do projeto demonstra o empenho do empresário em transformar o mundo por meio da educação. “É a infância que pode ajudar a mudar a história da nossa nação. E Igor vê isso”, ressaltou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique (PDT), também destacou o trabalho do empresário à frente do Instituto e disse que a condecoração é concedida apenas a pessoas que contribuem com o desenvolvimento da cidade.

“O trabalho que Igor faz, muitas vezes, nós atribuímos como sendo uma obrigação única do Estado. Mas ele mostra que aquele que tem o coração bom também pode contribuir de alguma maneira. O empresário desempenha um trabalho importante para as pessoas carentes, que mais necessitam desse incentivo”, acrescentou Antônio Henrique.

Ensino

O Instituto Myra Eliane foi criado por Igor Queiroz Barroso para realizar ações na área de educação infantil, com a utilização do método indiano “Sathya Sai Educare” – que visa transformar a sociedade a partir de um ensino integrado de educação com foco na preservação dos valores humanos universais.

Com intuito de ampliar as atividades já realizadas, Igor inaugurou, em julho deste ano, o Complexo do Instituto Myra Eliane, em Caucaia, em uma área de 17 mil metros quadrados, e ampliou o atendimento para jovens e adultos.

O Complexo abriga quatro equipamentos voltados para a educação, capacitação e lazer. Inclui Centro de Educação Infantil, Centro de Formação, Centro de Arte e Cultura e Centro Desportivo.

O método utilizado no Centro de Educação Infantil chegou a ser apresentado pelo presidente do Instituto em uma audiência pública, no Senado Federal, em agosto último, como uma metodologia de ensino que pode ser aplicada em outros níveis da educação. Na ocasião, apresentou exemplos de escolas que implementaram o método e foram reconhecidas e premiadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Em Caucaia, o Centro de Educação Infantil atende cerca de 600 crianças carentes, em tempo integral, respeitando a base comum curricular. Conta com 26 salas de aula, além de teatro grego, quadra poliesportiva, pista de corrida, playground, entre outros equipamentos.

Além dos trabalhos desenvolvidos no Complexo, o Instituo Myra Eliane ainda oferece capacitação para gestores, professores e demais profissionais da Educação para aplicar o método de ensino em outras escolas do Ceará.