Governo atribui redução de homicídios a ‘controle’ sobre facções

Em meio à disputa entre facções criminosas pelas rotas do tráfico de drogas no Brasil, o Governo Camilo Santana (PT) comemora a redução nos índices de criminalidade no Ceará, principalmente na quantidade de homicídios – muitos atrelados à disputa territorial entre organizações criminosas. Em entrevista concedida, ontem, ao Sistema Verdes Mares, o secretário chefe da Casa Civil, Élcio Batista, disse que a situação “está sob controle”.

De janeiro a julho, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o número de Crimes Violentos Letais Intencionais no Estado foi 48,1% menor em relação a igual período de 2018 – redução de 378 casos para 196.

A melhora nos índices foi atribuída por Élcio ao trabalho em conjunto entre as polícias estaduais e federais e as políticas de Segurança Pública implantadas pelo governador, como a reformulação no sistema carcerário cearense – liderada pelo secretário de Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque.

No entanto, ressaltou o secretário da Casa Civil, a responsabilidade pelo combate ao crime organizado não pode ser resumida ao Estado, por isso deve haver parceria com a União. “Organização criminosa é um crime federal. A responsabilidade é do Governo Federal”, afirmou.

Na entrevista, o auxiliar do governador falou, ainda, sobre o conjunto de ações direcionadas à área da Saúde, que deve ser votado, em parte, na sessão de hoje da Assembleia Legislativa – a partir de dois projetos de lei em tramitação –, e também sobre o calendário de concursos do Governo do Estado, que foi suspenso no primeiro semestre.

Segundo Batista, os sete mil novos profissionais que deverão ser selecionados para a área da Saúde, conforme previsto com a implantação da recém anunciada Plataforma de Modernização da Saúde, deverão substituir – em parte – integrantes das cooperativas médicas contratadas pelo Governo do Estado.

“Há diagnóstico da necessidade de uma nova modelagem para que o serviço de Saúde melhore, talvez até compartilhando o atendimento à população com a presença das cooperativas, mas não forma como é hoje, onde essas cooperativas têm presença quase hegemônica”, citou.

A seleção pública não significa, porém, que há previsão de concurso público nos próximos meses. Na terça (3), Camilo anunciou que a convocação de 102 profissionais aprovados em concurso público da Secretaria de Cultura se dará a partir de 5 de novembro.

Segundo Batista, ainda não há previsão para a convocação de aprovados em outros concursos do Governo do Estado. Ele frisou que a “solidez fiscal” do Ceará faz com que as decisões sobre impactos na folha de pagamento sejam prioritárias no Estado. “Toda despesa de custeio é muito bem avaliada antes”, disse.