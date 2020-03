Geraldo Luciano traça estratégia para disputar Prefeitura da Capital

O executivo deve disputar pelo Partido Novo e vai difundir a ideia de reduzir a máquina pública e apostar em tecnologia e gestão para resolver os problemas. Ele ainda aguarda definições sobre alianças.

Após idas e vindas e um período de indefinições, o executivo Geraldo Luciano garante que vai concorrer à Prefeitura de Fortaleza e está em fase de montar a equipe de trabalho. Ele admite não conhecer profundamente a Capital cearense, mas garante que em três meses a equipe de profissionais deve elaborar um diagnóstico com base em inovação, tecnologia e ferramentas de gestão e será possível estudar, segundo ele, todas as áreas da Capital cearense.

Geraldo Luciano é pré-candidato pelo Partido Novo e ainda aguarda, entretanto, uma série de definições partidárias para definir, por exemplo, alianças eleitorais, chapa de vereadores e a definição do seu candidato a vice. Segundo ele, o partido está aberto a coligações para o Executivo, mas que não assumirá compromissos para após o dia da eleição.

O pré-candidato defende a aplicação de modelos e plataformas que têm sucesso na iniciativa privada para setor público, com uma visão liberal. Tanto que tem uma visão peculiar sobre o processo de eleição. "Fortaleza é uma grande empresa, o cidadão é o sócio. Essa empresa é regida somente por critérios privados. Antes de mais nada, tem que resolver o problema de desigualdade social que é enorme. O eleitor vai ter que examinar quem é que está concorrendo, e quem contrataria para a sua empresa".

Com atuação totalmente na iniciativa privada, Geraldo tem experiência no Banco do Nordeste e como diretor no Grupo M. Dias Branco, onde finalizou sua jornada em 2018 após 24 anos. Geraldo chegou a atuar também no Grupo Hapvida, onde ainda ocupa cargo no conselho de administração.

Desafios

Diante do cenário político da Cidade, Geraldo revela que seu grande desafio é se tornar conhecido. E, para isso, terá que romper as barreiras da Regional II, para que outros territórios e outros públicos possam conhecê-lo. Ele faz uma crítica ao curto tempo de campanha (45 dias) para se tornar conhecido. Segundo Geraldo, essa redução acaba complicando e dificultando para os mais desconhecidos do grande público.

A candidatura do Partido Novo pretende propor uma plataforma focada na redução do tamanho da máquina pública, eficiência na gestão e estratégia para atacar os problemas da Saúde e da Segurança (mesmo não sendo uma obrigação central do Município). Uma área que a gestão pública terá que ter atenção, segundo Geraldo, é na Previdência.

Sua candidatura, apesar de já anunciada, ainda está em passos iniciais de planejamento. O candidato relata estar compondo sua equipe e que a intenção é colocar pessoas que conheçam a cidade.

Candidato a vice

Geraldo Luciano não concorreu ainda a cargo eletivo, mas mantém boa relação com os grupos políticos que atuam no Ceará. Ele diz ter uma boa relação com o prefeito Roberto Cláudio, mas recentemente manteve contatos com o senador Eduardo Girão (Pode) e com o também pré-candidato Capitão Wagner (Pros), de quem já chegou a ser cotado como vice. Ele, entretanto, declinou da ideia. "Se não fosse pra fazer algo transformador, não iria para a disputa", ressaltou.

Por falar em vice, alguns nomes são citados para integrar a chapa majoritária do partido Novo: o deputado estadual Heitor Férrer e a médica Mayra Pinheiro. Geral, apesar de amigo de Heitor, acha pouco provável que Férrer seja um vice, pois o parlamentar também tem interesse em se candidatar. Mayra seria uma solução caseira, por está filiada ao partido, mas ele considera cedo para a resolução dessa questão.

O Partido Novo diz estar aberto a alianças, mas ainda não avançou neste sentido. O partido ainda trabalha ainda na formação de sua chapa de candidatos a vereador. "Devemos oferecer à Cidade pelo menos uns 20 bons candidatos a vereador para disputar vagas na Câmara Municipal", diz Geraldo.