Frente Parlamentar pró-BNB deve se reunir com Onyx Lorenzoni na próxima semana

Deputados estaduais, federais, dirigentes e funcionários do BNB, além de empresários e lideranças políticas e sindicais participaram, na sexta-feira (5), do lançamento da Frente Parlamentar em defesa do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), na Assembleia Legislativa do Ceará. O primeiro objetivo é entregar, na próxima semana, um documento ao ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, oficializando a posição da Frente sobre mudanças especuladas em relação à instituição.

A Frente Parlamentar foi proposta pela comitiva cearense no último ParlaNordeste, encontro de presidentes de assembleias e deputados realizado na sexta-feira (29), em São Luís (MA). Presidente do ParlaNordeste, o líder da Assembleia do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), sustentou que "fragilizar uma instituição como o Banco do Nordeste provoca um prejuízo cujos danos são imensuráveis para toda a região Nordeste".

O economista-chefe do BNB, Luiz Alberto Esteves, destacou o papel socioeconômico do banco. "Sabe por que o BNB é chamado de ineficiente? Porque faz justamente o contrário (do mercado). Cobra uma taxa menor para o pequeno produtor, que tem um risco maior, e uma taxa maior de quem tem muito dinheiro e garantia".

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), pediu tolerância, respeito e paciência entre opositores políticos. "É um movimento suprapartidário. Não cabe politizar o debate".

"Desde a época da equipe de transição, ele (Bolsonaro) sempre disse que o que for estratégico para o Brasil não será privatizado. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste não serão privatizados. Essa falácia, essa mentira tem que cair por terra", disse, por sua vez, Heitor Freire (PSL).

Já André Figueiredo (PDT) criticou a Secretaria de Desestatização do Governo. "Não vamos pensar que, salvando o Banco do Nordeste, vamos escapar de desmontarem o Brasil, porque querem enfraquecer o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, querem entregar a Petrobras, querem entregar o patrimônio do povo brasileiro".