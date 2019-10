Extremistas causam "conflitos" no Governo, diz ex-ministro

De passagem por Fortaleza para visitar amigos e fazer a tradicional caminhada pela fé a Canindé, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirmou, ontem, que os principais problemas da gestão são pontos de conflitos causados por "grupos mais extremistas". Sem citar nomes, ele ressaltou que são pessoas que chamam mais atenção do que o lado positivo do Governo.

"Como todo Governo, tem erros e acertos. Mas você tem também um Governo em que a disputa política ainda não terminou. São esses grupos mais extremistas que acabam perturbando e até prejudicam a própria autoridade do Governo. Algumas coisas boas têm acontecido, tipo na área econômica. E essas coisas não são destacadas por conta dessas confusões", enfatiza.

Santos Cruz foi demitido da Secretaria do Governo, em junho, após ser alvo de pressão de militares e de seguidores do escritor Olavo de Carvalho, que criticava constantemente a postura mais "moderada" do ministro. Um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) chegou a pedir a saída do general por meio das redes sociais. Apesar da saída "turbulenta" do Governo, o ex-ministro nega ter mágoa do presidente.

Indicação à embaixada

Sobre a possibilidade de o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, ser indicado à embaixada do Brasil nos Estados Unidos, conforme circula nos bastidores do Palácio do Planalto, Santos Cruz afirma que a decisão da Presidência não seria boa para o País.

Ainda segundo ele, a indicação de Eduardo pode até "parecer nepotismo", pela falta de experiência para assumir a embaixada considerada "mais significativa".

"Pelo princípio da definição (de nepotismo), poderia ser.Nós temos o Itamaraty com 1.500 diplomatas, embaixadores em vários países. Acho que o Brasil deve ser representado por um diplomata profissional", disse.