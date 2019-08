Escolha de comando da PGR desafia Bolsonaro na próxima semana

Na próxima semana, o presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) deve escolher quem vai comandar o Ministério Público Federal. Há a expectativa de que ele quebre a tradição e ignore a lista tríplice formada após eleição feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

A atual ocupante da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, não integra a lista tríplice, mas está na disputa para ser reconduzida ao posto. Seu mandato atual vai até 17 de setembro.

Também fora da lista, o subprocurador-geral Augusto Aras, o procurador-regional Vladimir Aras, o procurador regional Lauro Cardoso e o subprocurador Paulo Gonet são outros nomes cotados.

Ontem, Bolsonaro sinalizou que pode adiar a escolha do comando da PGR para sexta-feira da semana que vem. "Porque é uma escolha muito importante", disse, após ser perguntado sobre o motivo de estender a decisão quando deixava o Palácio da Alvorada. Anteriormente, ele havia falado que poderia bater o martelo sobre a PGR na próxima segunda-feira (12).

O chefe do Executivo não é obrigado a indicar alguém da lista tríplice, mas desde 2003 essa tem sido a tradição. A partir de 2001, a ANPR passou a promover a escolha da lista, que representa os nomes preferidos da categoria para o cargo. A lista, então, é apresentada ao presidente, que tradicionalmente escolhe dali o nome a ser sabatinado pelo Senado Federal antes de assumir o mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR). O mandato é dois anos.

Até 2001, a escolha do presidente era feita de forma livre, como ocorre, por exemplo com os membros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O baiano Augusto Aras é tratado como favorito após ter se reunido ao menos quatro vezes com o presidente nos últimos meses. Nos encontros, segundo relatos de pessoas que acompanham o processo de escolha, ele demonstrou alinhamento com a agenda do Governo e se apresentou como um conservador.

Aras não tem apoio dentro do partido do presidente. A deputada estadual por São Paulo Janaína Paschoal criticou. "Não é prudente nomear para procurador-geral da República alguém que concilie as atividades de procurador e de advogado. As duas funções são importantes (essenciais), mas não me parecem compatíveis, mormente em se tratando da chefia de uma instituição como o Ministério Público!", escreveu no Twitter.

Esquerda

Um dos expoentes da rede bolsonarista, o empresário Leandro Ruschel também foi às redes sociais para criticá-lo. "Augusto Aras é claramente um esquerdista, sua indicação ao comando da PGR seria gravíssimo retrocesso no processo de limpeza do País".

Um dos principais interlocutores do subprocurador com Bolsonaro, o ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF) nega que ele seja um nome alinhado à esquerda. Embora seja alvo de bolsonaristas, Aras tem a simpatia dos filhos parlamentares do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro.

Um dos nomes vistos como alternativa a Aras, é o do subprocurador Paulo Gonet. Católico, conservador, ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, do STF, Gonet tem o apoio do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho Ives Gandra.