Empossado como novo PGJ, Manuel Pinheiro promete continuidade

Tomando posse, na noite desta segunda-feira (6), para a função de procurador-geral de Justiça do Ceará pelos próximos dois anos, o promotor de Justiça Manuel Pinheiro prometeu dar continuidade aos esforços do promotor Plácido Rios, que acaba de deixar o posto após dois mandatos. Ele diz que um dos desafios é "criar as condições ideais" para que os promotores e procuradores consigam combater o crime organizado, a sonegação fiscal, entre outras urgências.

"O Ministério Público tem uma gama de atribuições muito ampla, e o nosso desafio daqui para frente é dar condições com recursos materiais e tecnológicos para que procuradores e promotores continuem fazendo a diferença", disse Pinheiro.

Promovendo mudanças apenas na administração superior, o novo PGJ manteve boa parte da equipe da gestão anterior, como os coordenadores dos órgãos de investigação, a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

"A gente espera um círculo virtuoso para o Ministério Público. Temos um forte legado nessa gestão que foi trabalhar em parceria com as demais instituições, tenho certeza que o doutor Manuel dará continuidade", disse Plácido Rios.

Pinheiro prometeu trabalhar para "valorizar a carreira do Ministério Público, tanto dos procuradores quanto dos promotores e servidores", além de "recuperar a infraestrutura", para a continuidade do trabalho no órgão. Durante a posse, a procuradora de Justiça Idelária Pinheiro, decana da Instituição, afirmou que o órgão tem sido alvo de ataques por "exercer o seu papel de investigar", que o Ministério Público não pode aceitar "passivamente", e que precisa reagir. A procuradora pediu mais fortalecimento do órgão. O pedido foi reforçado por demais integrantes.

Durante o discurso, o procurador-geral tentou responder aos pedidos. "Nós, integrantes do Ministério Público, sabemos como é difícil combater corrupção (...). Nada deverá deter a nossa vontade inabalável de continuar fazendo a diferença na vida das pessoas".

O evento, realizado na nova sede no Cambeba, foi recheado de personalidades políticas da Capital e do interior, como prefeitos, deputados e o governador Camilo Santana.

Parcerias

O governador agradeceu ao Ministério Público pela parceria, na defesa dos direitos da população e no combate às organizações criminosas. "Nunca se prendeu tantos criminosos no Ceará - e isso se deve ao trabalho do MP junto com as secretarias do Ceará", disse. Camilo manteve a tradição dos últimos anos de nomear o candidato mais votado do MP. Havia um movimento interno rechaçando qualquer escolha fora dessa tradição.

O prefeito Roberto Cláudio afirmou que o MP "tem papel estratégico de fiscalização para coibir os excessos, as ilegalidades", e que "há uma nova modalidade de ilegalidade que são as notícias falsas de redes sociais" que a instituição precisa combater principalmente durante as eleições.

Composição da nova gestão na PGJ

Vice-procuradora geral: Ângela Gondim; Secretário-geral: Hugo Mendonça; Decon: Liduína Martins; Procap: Vanja Fontenele.

Órgãos Colegiados: Flávia Unneberg; Gaeco: Francisco Rinaldo Janja; Nuinc: Humberto Ibiapina Lima Maia; Gaesf: Ricardo Rabelo.

Escola Superior do Ministério Público (ESMP): Plácido Rios.

A composição, confirmada na posse, já havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste.