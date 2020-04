Deputados devem votar amanhã prorrogação de contratos no CE

A Assembleia Legislativa do Ceará deve analisar amanhã (29) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prorroga contratos de servidores temporários do Estado. Uma sessão remota na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário foram convocadas. Também há uma expectativa de que o projeto de lei que reduz mensalidades de instituições privadas de ensino no Estado enquanto durar o decreto estadual que determina a suspensão de aulas presenciais por conta do avanço do novo coronavírus possa ser pautado.

A PEC foi enviada pelo Executivo na semana passada e estava prevista para ser votada na última sexta. No entanto, o deputado Audic Mota (PSB), da base do governador Camilo Santana (PT), pediu vistas à proposta na CCJ. Ele reclamou que a PEC foi disponibilizada pouco tempo antes da reunião, o que o impossibilitou de analisar a matéria.

A prorrogação de contratos beneficia os servidores temporários que trabalham em atividades excepcionais ao interesse público. A medida vinha sendo reivindicada pelo deputado Elmano de Freitas (PT) e pelo próprio Audic.

Mensalidades

Há alguns dias, deputados também tentam viabilizar a votação do projeto de lei que reduz o pagamento de mensalidades de instituições de ensino privadas - da Educação Infantil ao Ensino Superior. Por conta da pandemia de Covid-19, os alunos já estão há 30 dias sem aulas presenciais.

Ao menos três projetos sobre o tema foram apresentados por vários parlamentares. Todos os textos foram apensados à matéria apresentada por Nezinho Farias (PDT), junto com outros deputados, que propõe redução mínima de 10% e máxima de 30%.

O projeto atende a pedidos de pais de alunos. A matéria já deveria ter sido apreciada pela CCJ, mas o relator do projeto, deputado Sérgio Aguiar (PDT), pediu mais tempo para apresentar o parecer sobre a medida. Agora, ele assegura que o relatório já está pronto para ser votado na CCJ e, em seguida, no plenário.

Argumentos

Defensores da proposta que reduz mensalidades escolares justificam que os custos dos equipamentos, energia elétrica e água, das instituições diminuíram porque os locais estão fechados. Além disso, eles alegam que muitos pais perderam os empregos ou tiveram cortes no salário por conta da pandemia de Covid-19.

Assembleia

Na segunda, parlamentares que subscrevem o projeto se reuniram com representantes do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Ceará (Sinepe), para tentar a chegar a um consenso sobre a medida. O sindicato tem dito que o texto em tramitação é inconstitucional.