Deputados cobram recuperação de estradas ainda neste semestre

Em meio à quadra chuvosa, problemas causados por buracos e a falta de sinalização nas estradas que ligam Fortaleza a Juazeiro do Norte, como mostrou reportagem especial publicada, ontem, no Diário do Nordeste, preocupam deputados estaduais e motivam cobranças tanto de opositores como de aliados do Governo Camilo Santana (PT), na Assembleia Legislativa.

Vice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviço, o deputado Sérgio Aguiar (PDT) reclamou da situação da malha viária no Litoral Norte do Estado, principalmente nos trechos em direção à Praia de Jericoacoara. "Defendo que tão logo o Governo do Estado, ao final das chuvas, comece a fazer os reparos, comece pela minha região, do Litoral do Norte, onde tivemos uma média entre 1.800 e 2.300 milímetros de chuva", alegou.

O parlamentar disse que, na semana passada, pediu urgência aos técnicos de engenharia do Estado, durante a votação da criação da Superintendência de Obras Públicas (SOP) na Assembleia, para as intervenções nas rodovias. O órgão foi criado a partir da fusão dos departamentos Estadual de Rodovias (DER) e de Arquitetura e Engenharia (DAE).

"Ainda com chuva, a engenharia mostra que (o problema) é de difícil resolução, mas creio que deva estar sendo concluído esse período de chuva dentro dos próximos 15 a 20 dias e vamos esperar que o Governo do Estado comece a fazer essas obras ainda no primeiro semestre, porque são essenciais tanto para o cidadão, como para prefeituras, Estado e o desenvolvimento do turismo".

Ao tratar das estradas, Moisés Braz (PT) concorda que "praticamente todas estão em estado péssimo". Ele informou ter discutido o problema com o secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins, mas disse que a recuperação delas também está na pauta de uma audiência da bancada do partido com o governador Camilo Santana.

"Para a gente tratar como é que vai ser o processo de recuperação das CEs, como ele vai buscar (apoio) junto ao Governo Federal para recuperar as BRs, porque não dá para cada viagem que você faz ter prejuízo, cortar pneu, quebrar carro. A gente entende que está no período invernoso e é mais difícil de recuperar, mas a gente precisa, assim que terminar a quadra invernosa, ter uma política de Estado para isso", cobrou o deputado.

Única opção

Na oposição, a deputada Fernanda Pessoa (PSDB) disse que tem feito requerimentos na Casa, pedindo explicações sobre a situação da malha viária do Estado, mas que espera a base governista assumir a dianteira do problema.

"Agora, que nós perdemos o voo da Avianca (para Juazeiro do Norte), o meio de transporte realmente é o terrestre, ou é o ônibus ou é o carro, então, a gente vê a dificuldade e o perigo que tem nas estradas", relatou a tucana.

A reportagem, publicada ontem, chamou atenção do poder público para os perigos que as estradas esburacadas entre Fortaleza a Juazeiro do Norte oferecem aos motoristas, principalmente após o cancelamento dos voos entre as duas cidades. Sem a opção aérea, o fluxo por via terrestre tende a aumentar.

Parlamentares aliados do Governo do Estado lembram, por outro lado, que o governador anunciou, no mês passado, em uma transmissão ao vivo no Facebook, um pacote de investimento de R$ 150 milhões para recuperar rodovias estaduais danificadas com a chuva neste ano. De acordo com a máquina estadual, as intervenções serão feitas em 64 trechos de estrada.

"Quem anda no Estado sabe que há necessidade de uma 'Operação Tapa Buracos', mas foi anunciado um pacote de R$ 150 milhões, que será executado a partir de junho, quando a quadra invernosa parar, porque ninguém recupera asfalto chovendo", disse Audic Mota (PSB).