Deputados articulam derrubada de congelamento geral de salários

O congelamento de salário dos servidores públicos do País é motivo de novo embate que se desenha entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Aconselhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) deve vetar trecho aprovado por parlamentares no projeto de socorro a estados e municípios, que protegia algumas categorias profissionais de não terem reajuste salarial até o fim de 2021. Se confirmado, contudo, o veto deve enfrentar resistências no Congresso.

A proibição de reajuste a servidores é uma das contrapartidas exigidas pelo Governo Federal para a liberação de auxílio a estados e municípios para o enfrentamento ao novo coronavírus. O projeto de lei, aprovado na semana passada por Câmara e Senado, cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para prestar suporte financeiro de até R$ 125 bilhões. O presidente havia anunciado que sancionaria o texto ainda ontem (11), o que não ocorreu até o fechamento desta matéria.

Durante a tramitação no Congresso, os parlamentares incluíram no texto categorias que poderiam ter reajuste. A inclusão teve aval do Planalto, inclusive com orientação de voto favorável por parte das lideranças do Governo. Contudo, após a aprovação, Guedes anunciou que pediria o veto.

Parlamentares cearenses consideram que a tendência é que eventual veto presidencial seja derrubado pelo Congresso. O assunto está sendo conversado entre deputados e senadores, mas eles ainda aguardam a sanção.

"Em 2020, não poderá ser feito reajuste por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação eleitoral. Mas, para 2021, estados e municípios com saúde fiscal e as contas equilibradas podem querer fazer o reajuste. Proibir isso configura uma irracionalidade", aponta o líder da Oposição na Câmara, deputado André Figueiredo (PDT). Para ele, manter o congelamento geral de salários demonstra "aversão do Governo Federal ao serviço público", comenta.

Exceções

Para o deputado Heitor Freire (PSL), profissionais de saúde, de educação e de segurança devem ser resguardados de eventuais congelamentos salariais. "Sou totalmente contra e acho muito temeroso que, principalmente neste momento de crise, medidas como essa sejam tomadas", explica. Ele defende cortes em outras carreiras para equilibrar as contas públicas: "diminuir os salários dos políticos, desembargadores, ministros, juízes, secretários, por exemplo".

Um veto ao texto reforçaria o desgaste entre o presidente e o Congresso. As exceções aprovadas ao congelamento de salários foram feitas em articulação entre lideranças do Governo e de Centro, com apoio de siglas da oposição. Novo recuo de Bolsonaro deve tencionar mais as relações entre os Poderes.

"Estes recuos têm sido uma constante. Nesta pandemia, vejo mais deputados de oposição superando suas ideologias para ajudar o Governo no momento de incerteza do que o contrário. Então, o Congresso tende a aprovar aquilo que foi acordado", argumenta Eduardo Bismarck (PDT).

"O Bolsonaro não respeita o Congresso e não tem interesse naquilo que é prioridade na gestão pública. Vamos nos preparar para derrubar este veto, que é um acinte, e para preservar os investimentos para o enfrentamento à pandemia", concorda o líder da Minoria, José Guimarães (PT).