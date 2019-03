Decisão de desembargador deixa Temer à espera de habeas corpus

O ex-presidente Michel Temer vai passar o fim de semana na prisão, no Rio. Pelo menos até a próxima quarta, o emedebista ficará confinado em uma sala na Superintendência da Polícia Federal da capital fluminense. Ele aguarda o julgamento de um pedido de liberdade (habeas corpus) pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Nesta sexta, o desembargador federal Ivan Athié preferiu não decidir individualmente no habeas corpus e marcou o julgamento para a sessão da 1ª Turma na próxima quarta-feira. Na mesma sessão, também serão analisados os pedidos de habeas corpus do coronel João Baptista Lima, operador de Temer, e do ex-ministro Moreira Franco.

A primeira turma especializada é composta pelos desembargadores Paulo Espírito Santo e Abel Gomes, além de Ivan Athié. Preso na Superintendência da Polícia Federal no Rio, o ex-presidente usou o direito de ficar em silêncio , durante depoimento.

O desembargador federal poderia dar uma decisão individual, mas preferiu levar o assunto para apreciação de um colegiado maior de desembargadores. A interlocutores, ele admitiu desconforto em resolver individualmente uma questão tão sensível.

A decisão foi interpretada, no primeiro momento, como uma derrota para a defesa de Temer, já que ele terá que ficar preso ao menos até a próxima semana.

Temer foi preso na operação Descontaminação, um desdobramento da Operação Radioatividade, que investiga desvios nas obras da Usina de Angra 3 e tem como base a delação do empresário José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, que menciona pagamentos de R$ 1 milhão em 2014.

Temer passou a noite na sala do corregedor da Polícia Federal, que ganhou uma cama improvisada, no terceiro andar do prédio do órgão do Rio. A sala tem 20 metros quadrados e é uma das poucas no edifício que tem banheiro privativo, e conta também com ar-condicionado e frigobar.

Para o advogado Thiago Machado, um dos defensores do ex-presidente, a prisão do emedebista na última quinta-feira é um abuso de direito.

Livro escrito no cárcere

Temer está “triste e aborrecido” com a prisão, afirmou o advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Ele aproveita o tempo na prisão para escrever novas páginas de um romance, disse Carlos Marun.

Revés de Moreira Franco

O ministro do STF Marco Aurélio Mello negou, nesta sexta, um pedido de soltura formulado pela defesa do ex-ministro Moreira Franco (MDB-RJ). Ele e Temer são suspeitos de ganhar propina da Engevix relacionada a contratos para a construção da usina de Angra 3.