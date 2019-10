CPI de diplomas de faculdades em análise na Assembleia Legislativa

Deputados manifestaram apoio, ontem, na Assembleia Legislativa, à instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades em diplomas de faculdades do Ceará. Um grupo de 15 deputados assinou a proposta, de autoria do deputado Elmano de Freitas (PT), que está em análise na Procuradoria da Casa. A instauração do colegiado depende do aval do presidente da Assembleia, deputado José Sarto (PDT).

Elmano baseia o pedido de CPI em reportagens, veiculadas inclusive pelo Diário do Nordeste, de operações que investigam a falsificação de diplomas em cursos de graduação no Estado. O parlamentar disse que recebeu várias denúncias, em, pelo menos, 30 municípios cearenses.

"Temos centenas de jovens enganados por instituições de ensino superior privados que ofereceram cursos e não tinham autorização. Esses alunos estudaram quatro anos, pagaram mensalidades e descobriram que os certificados não tinham validade. Temos denúncias, boletins de ocorrência, prisões ocorridas e queremos investigar com profundidade para separar o joio do trigo", pediu.

Audic Mota (PSB) assinou o pedido de CPI e sugere que a bancada federal cearense participe da discussão. "Porque o tema é de nível superior e é de competência federal. O Ministério da Educação é o responsável pela atuação dessas universidades. Tão importante quanto punir quem cometeu esse crime é que nós possamos buscar uma solução para quem estudou".

Heitor Ferrer (SD) acredita que a CPI pode chegar aos responsáveis pelos esquemas criminosos. "As pessoas no Interior são cheias de sonho, não têm acesso à universidade pública, faculdade privada e, de repente, chega um prometendo o céu e a terra. Pelos documentos que nós recebemos, chegaremos aos responsáveis".

O deputado Elmano de Freitas se reuniu ontem mesmo com o presidente José Sarto em busca de apoio. A proposta está na Procuradoria da Casa, que vai analisar a constitucionalidade do pedido.

Lista dos deputados que assinaram pedido de CPI