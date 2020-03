Congresso mantém veto de Bolsonaro sobre orçamento impositivo

O Congresso Nacional manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2020) sobre a prioridade de execução das emendas do relator-geral do Orçamento e das comissões permanentes, que representam mais de R$ 30 bilhões.

>Governo e Congresso buscam solução para R$ 30 bi do Orçamento

Como o veto foi mantido na Câmara dos Deputados, com 398 votos a 2, a matéria não precisará ser analisada pelo Senado. Para derrubar um veto, são necessários os votos da maioria absoluta de ambas as Casas (257 deputados e 41 senadores).

Para facilitar a tramitação dos vetos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, repartiu os dispositivos vetados do projeto da Lei da LDO 2020 em dois blocos.

Um deles abrange os itens relacionados à execução com prioridade das emendas do relator-geral do Orçamento e das comissões permanentes, que representam mais de R$ 30 bilhões.

O outro bloco envolve a inclusão de seis tipos de despesas entre aquelas que não poderão sofrer embargo (contingenciamento) caso haja diminuição de receita:

- ações de pesquisas e desenvolvimento e de transferência de tecnologias vinculadas ao Programa de Pesquisa e Inovações para a Agropecuária;

- despesas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT);

- despesas com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);

- despesas com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz);

- despesas com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea);

- despesas com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).