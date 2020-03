Congresso analisa regras da execução orçamentária na próxima terça-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou uma sessão do Congresso Nacional para a próxima terça-feira (10). Na pauta, estão 10 vetos do presidente Jair Bolsonaro e os três projetos enviados pelo Governo para mudar as regras da execução orçamentária deste ano.

Líderes do Congresso querem concluir a votação dos projetos na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e no plenário do Congresso ainda na terça-feira. Os vetos, porém, precisam ser votados antes porque trancam a pauta.

Além disso, uma ala de parlamentares - que envolve integrantes do Podemos, Novo e Rede - vai tentar arrastar a votação porque é contra as propostas do Governo.

A CMO marcou uma sessão para as 11h30 de terça com os três projetos na pauta. A intenção do presidente do colegiado, Marcelo Castro (MDB-PI), é deixar os textos prontos para votação no plenário do Congresso no mesmo dia.

Os projetos foram enviados pelo Governo Bolsonaro após uma negociação para manter os vetos presidenciais a dispositivos que entregavam R$ 30,1 bilhões em emendas parlamentares nas mãos do relator-geral do Orçamento, o deputado federal cearense Domingos Neto (PSD). Com o acordo, o montante que ficará sob a indicação do relator cai para R$ 19 bilhões.

Veto às emendas impositivas de Domingos Neto foi mantido na quarta Foto: Agência Câmara

Nesta quinta-feira, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) disse que agora não é a hora de a população comemorar a decisão do Congresso de manter o veto 52, que retira do relator-geral do Orçamento de 2020 o controle sobre R$ 30, 1 bilhões.

O alerta foi feito em Plenário. Na verdade, afirmou Girão, é preciso que a sociedade se mobilize para obrigar os parlamentares a alterarem o teor de três projetos de lei do Congresso Nacional (PLN 2/2020, PLN 3/2020 e PLN 4/2020) que tratam da execução do Orçamento de 2020, encaminhados pelo Governo.

Eduardo Girão pede mobilização para alterar projetos sobre o Orçamento Foto: Agência Senado

O senador denunciou que as propostas mantiveram, nas mãos do relator-geral do Orçamento, o poder de decidir a destinação de parte do dinheiro, reduzindo apenas o valor, que passou de R$ 30 bilhões para quase R$ 20 bilhões.

"O que aconteceu com a população brasileira, com esse veto 52, foi um balão. No jargão do futebol, é você dar um balão, tirar de tempo. O Governo não precisava fazer isso, já tinha maioria, iria ganhar, não precisava ceder, mandando um PLN para o Congresso, que vai ser votado na próxima semana", lamentou Girão.

Economia

Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o enfrentamento entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso em torno do Orçamento Impositivo foi uma "disputa legítima". Ele evitou usar a palavra "acordo" para definir a negociação em torno da divisão de R$ 30,1 bilhões do Orçamento.

"O que houve foi uma disputa legítima em torno de Orçamento onde o acordo final, na verdade, o entendimento final foi o seguinte: tudo bem, esse espaço é seu mas, por favor, regulamente o Orçamento Impositivo", disse Guedes nesta quinta-feira. O ministro deu entrevista à imprensa após reunião com empresários e o presidente Bolsonaro na Fiesp.

O ministro disse também que houve um aprendizado em torno da disputa pelo Orçamento. "Estamos atravessando um período de aperfeiçoamento institucional", disse.

"Se nós fizermos uma leitura construtiva do que está acontecendo, o resultado é um pouco diferente da leitura negativa. Isso vale para PIB e para brigas políticas. É natural que o Congresso empurre um pouco, que o Executivo lute pelo seu espaço orçamentário", completou.