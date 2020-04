Combate ao coronavírus corre risco de ficar sem comando federal nesta quinta

A linha de frente da operação federal de combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil pode ter um novo comando nas próximas horas. A demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esperada pelo meio político para se concretizar ainda nesta quinta-feira, já provoca fortes impactos na condução das decisões mais importantes sobre os rumos da pandemia no País, que nessa quarta bateu recorde de mortes diárias pelo segundo dia consecutivo, acima de 200 vítimas em 24 horas.

A queda do ministro representa uma vitória dos defensores do fim do isolamento social e da reabertura das atividades econômicas não essenciais, contrariando recomendações científicas de que esse processo deve ser gradual, lento e controlado, sob risco de ampliar o saldo de mortos com os sucessivos sinais de colapso do Sistema Único de Saúde (SUS) diante do crescimento exponencial dos contágios e dos óbitos nos últimos 50 dias, desde a confirmação do primeiro caso pelo Governo.

Vaivém

Nessa quarta, o País assistiu a um vaivém de pedido de demissão envolvendo o comando do Ministério da Saúde.

À tarde, Mandetta recusou a demissão de um de seus mais próximos colaboradores, sem negar que seu próprio destino está por um fio devido aos enfrentamentos com o presidente Jair Bolsonaro pela gestão da crise do novo coronavírus.

Horas antes, o ministério da Saúde tinha anunciado que "o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, pediu demissão".

O anúncio ocorreu depois que o jornal Folha de S. Paulo vazou uma carta na qual o secretário, peça-chave na estratégia de combate do ministério à Covid-19, anunciava a saída iminente de Mandetta.

"Finalmente, chegou o momento da despedida. Ontem tive reunião com o ministro e sua saída está programada para as próximas horas ou dias", escreveu Oliveira.

Sair juntos

Mas Bolsonaro não se pronunciou até o fim da tarde e Mandetta decidiu recusar a demissão, segundo anunciou na coletiva de imprensa da qual participou ao lado de Oliveira para atualizar as informações sobre a pandemia no Brasil.

"Já falei que não aceito (a demissão). O Wanderson está aqui, acabou esse assunto. Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde", disse Mandetta.

Oliveira tem 15 anos de carreira no Ministério da Saúde. Especializado em epidemiologia, coordenou ações durante crises anteriores de saúde no Brasil, como a do H1N1 e do zika. A carta foi enviada após Mandetta informar sua equipe de que seria demitido nesta semana, uma ameaça que o cerca há dias em meio a choques com Bolsonaro.

Realidade

Enquanto o Ministério da Saúde corre o risco de ficar acéfalo, sem comando para enfrentar a pandemia, já que ainda não há consenso sobre a lista de potenciais substitutos, o Brasil ganha espaço na mídia internacional com sua crise de gestão governamental em meio à escalada recorde das estatísticas de óbitos.

"As autoridades de saúde pública relatam que suprimentos e equipamentos vitais, como máscaras faciais e respiradores, são cada vez mais difíceis de obter, com fornecedores internacionais às vezes cobrando quatro vezes o preço normal ou até mais", noticiou, ontem, a agência francessa de notícias France Presse, em despacho distribuído para clientes no mundo inteiro.

A imagem do Brasil é retratada como um país que dá o mau exemplo no combate à pandemia, com boa parte da população sentindo-se encorajada por Bolsonaro a desrespeitar as decisões de estados e municípios para ficarem em casa, a fim de evitar mais contágios e mortes.

"Surfistas no Rio de Janeiro, ativistas anti-isolamento em São Paulo e pessoas que simplesmente precisam trabalhar desrespeitam cada vez mais as medidas recomendadas pelas autoridades estaduais e municipais para achatar a curva", descreve a AFP.

Segundo a agência francesa, essas pessoas "seguem o exemplo do presidente Bolsonaro, que comparou o vírus a uma gripezinha, condenou o impacto econômico das medidas para que as pessoas fiquem em casa - as quais orgulhosamente quebrou, insistindo no seu direito constitucional de ir e vir", conclui.

Substituto

Bolsonaro começou a procurar nomes que possam substituir Mandetta. Ao conversar com apoiadores em frente ao Alvorada, nessa quarta, Bolsonaro afirmou que resolverá agora a "questão da saúde" para "tocar barco".

A expectativa da demissão alimentou uma corrida entre aliados de Bolsonaro para a escolha de quem deverá comandar a Saúde neste momento de calamidade pública. Bolsonaristas não querem um político à frente da pasta.

Até agora, parte da classe médica apoia o nome do oncologista Nelson Teich para a cadeira de Mandetta. Bolsonaro receberá Teich hoje. Um dos consultores da campanha de Bolsonaro, em 2018, Teich tem boa relação com empresários da saúde.

O presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Israelita Albert Einstein, Cláudio Lottemberg, também foi citado para o cargo. Apesar de filiado ao DEM, Lottemberg preside o Lide Saúde, grupo ligado ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desafeto de Bolsonaro.

Na lista, a diretora de Ciência e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Ludhmila Hajjar, foi mencionada como possível substituta.

Os nomes do deputado Osmar Terra (MDB-RS), da oncologista Nise Yamaguchi e do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, perderam força no Planalto.

QUEM SÃO OS COTADOS

Nelson Teich

Oncologista tem apoio de Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação

Ludhmila Hajjar

Diretora de inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologista tem apoio do médico de Bolsonaro, o cirurgião Antonio Macedo

Claudio Lottenberg

Presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein

Marcelo Queiroga

Presidente da Sociedade de Cardiologia, ele é próximo ao senador Flávio Bolsonaro

ENTRAVES NO ORÇAMENTO DE GUERRA

Já o Plenário do Senado aprovou, nessa quarta-feira, em primeiro turno, por 58 votos a 21, o substitutivo do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2020, que facilita os gastos do Governo para o combate à pandemia de coronavírus. A proposta, que ficou conhecida como "PEC do Orçamento de Guerra", institui um regime extraordinário financeiro e de contratações para facilitar a execução dos gastos relacionados às medidas emergenciais.

Se aprovada em segundo turno nesta quinta-feira, por ter várias modificações, a PEC terá que voltar para a Câmara dos Deputados, onde se originou. Se a Câmara então aceitar o substitutivo, o texto poderá ser promulgado.

Caso ela rejeite as mudanças, será preciso uma nova análise por parte do Senado.

O regime especial criado pela PEC permite processos simplificados para compras, obras e contratações de serviços e de pessoal temporário.

As ações pontuais do Governo para o combate à pandemia não precisarão seguir as limitações legais contra a expansão de despesas ou a renúncia de receitas. O Executivo também ficará dispensado de cumprir a chamada "regra de ouro" da Constituição, que permite a emissão de títulos da dívida pública apenas para financiar despesas de capital (como investimentos).

Outra excepcionalidade introduzida pelo regime extraordinário é a suspensão da exigência de que empresas estejam em dia com a Previdência Social de seus empregados para poder receber benefícios e incentivos fiscais.

Já o Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quinta para discutir o Projeto de Lei do Senado 873/20, que amplia a lista de trabalhadores que poderão ser beneficiados com o auxílio emergencial de R$ 600, sancionado no último dia 2. O texto inclui, por exemplo, catadores de material reciclável, taxistas, manicures, diaristas e pescadores artesanais entre os que poderão pedir o benefício.