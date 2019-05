Com metas traçadas, partidos já articulam nomes para 2020 no Ceará

A sorte está lançada e os jogadores prontos para a conquista de territórios. A um ano e cinco meses do pleito de 2020, dirigentes partidários já esboçam a estratégia que será montada para a disputa eleitoral. Adversários históricos, PSDB e PT, por exemplo, tendem a manter certo protagonismo em alguns municípios do Ceará. Eles, porém, avistam o crescimento de nomes de siglas que estão em ascensão no Estado, como PSL e Pros.

Com cartas na mesa, muitos "soldados" já estão a postos. Devido ao desempenho nos últimos anos, algumas siglas, como o PDT - que contou com o ingresso do grupo político dos irmãos Ciro e Cid Gomes -, têm também elevadas pretensões para a campanha eleitoral.

No entanto, diante de mudanças conjunturais das eleições gerais do ano passado, surpresas podem surgir nos próximos meses. Não raramente, um curinga desponta. Veja como os partidos com maior expressividade no Estado se preparam para o confronto por votos.