Ciência e religião desafiam ajustes entre discurso e postura política

Ao mesmo tempo em que autoridades sanitárias testam medidas drásticas para tentar conter a pandemia do novo coronavírus e cientistas correm para descobrir a origem da Covid-19 e medicamentos que possam agir contra a doença, a discussão no Brasil, na última semana, para além do aumento de contaminados e de mortos, foi permeada por discursos públicos que desafiam o protocolo científico e políticas públicas, principalmente de contenção da pandemia, como a proibição de eventos com aglomeração de pessoas.

A semana começou com a convocação para o "Jejum Nacional", no domingo (5), mobilizado por líderes evangélicos e fomentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois o debate sobre a saída ou permanência de Luiz Henrique Mandetta no cargo de ministro da Saúde tomou a esfera pública. E, por último, ganhou corpo o debate político sobre o uso ou não da cloroquina em pacientes afetados pela Covid-19. O debate acerca do coronavírus, aliás, ganhou conotações políticas desde as medidas de isolamento social anunciadas ainda em março por governadores e prefeitos.

Religião

A campanha por "jejum e oração", mobilizada pela principal base eleitoral de Bolsonaro, em um momento de turbulências políticas para o Planalto, marca a posição de um grupo pelo qual o presidente tem travado uma das quedas de braços desde o início da quarentena: a abertura dos templos religiosos.

No dia seguinte, outra postura controversa do chefe do Executivo pôs em risco a posição do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta em relação à liberação do uso da cloroquina. O assunto invadiu as redes sociais em um momento em que o mundo busca um antídoto para o vírus, mas isso requer aprofundamento nos estudos. Mais uma vez, o campo político avançou sobre questões que devem ser técnicas e científicas.

No mesmo sentido, questões ideológicas têm sido o pano de fundo dos embates do presidente com governadores e com o Poder Judiciário. De um lado, críticas sobre as medidas de isolamento adotadas pelos líderes dos Executivos estaduais; de outro, um vaivém de decisões judiciais que autorizam ou proíbem o funcionamento de atividades durante a pandemia do coronavírus.

O Diário do Nordeste ouviu cientistas sociais sobre os conflitos que envolvem política, ciência e religião em meio a uma crise sem precedentes na saúde pública, na economia e na segurança social. Para eles, há "arrogância religiosa" em determinadas posturas e desvirtuamento de discursos entre um campo e outro.

O chefe do Departamento de Ciências Sociais da PUC-SP, Fernando Altemeyer Júnior, critica o que diz ser uma "ignorância que nos leva à morte" ao minimizar a gravidade de "situação tão calamitosa". "Há na história das religiões momentos em que papas, rabinos e outros líderes pediram a população que se afastasse dos contaminados, que se fechasse os templos para barrar epidemias. Ainda que não se soubesse da existência dos micro-organismos, se sabia que algo no impedimento do contato barrava a propagação. Em todos os casos, é educar seus fiéis ao silêncio, porque para todas as religiões, especialmente as monoteístas, Deus fala no silêncio. Esse excesso de tagarelismo e de simbologias parece propaganda, lembra mais a publicidade e a venda de mercado simbólico que religião", diz Altemeyer.

Para ele, parte das igrejas "reduz a religião" quando acha que têm poderes mágicos para o enfrentamento dos males.

Papel social

O professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e vice-coordenador do Núcleo de Estudos em Religião e Política, Emanuel Freitas, ressalta que as igrejas sempre tiveram um papel social como instituições de caridade numa época em que, no entanto, a hegemonia do campo cristão era ligada ao catolicismo e a outras formas de protestantismo. Segundo ele, elas não se assemelham à hegemonia atual das igrejas neopentecostais, com questões ligadas à espiritualidade mais individual que social.

"É esse mesmo ramo do protestantismo, o neopentecostal, que está aliado ao presidente. Até para se legitimar ainda mais com o presidente, precisam caminhar juntos com o que ele diz", ressalta.

Ciência

No campo da ciência, as incertezas científicas sobre a eficácia de um medicamento são deixadas de lado em nome da busca por uma solução que ainda parece distante.

A professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Monalisa Soares Lopes, pontua que a apropriação do discurso científico pelo político acontece a partir da necessidade que governantes sentem de terem uma resposta imediata que possa contribuir para resolver os problemas que preocupam a população.

"O discurso político tem um fundamento no que as pessoas pensam, na forma como elas entendem um processo. Elas estão acostumadas com a ideia de que existe uma doença e um remédio e não com os sistemas de prevenção da doença. Como fomos pegos de surpresa, queremos acreditar que haverá um remédio, e a prevenção vem depois", pontua Monalisa.

Para ela, o combate à pandemia exige uma alteração no comportamento social e uma familiarização com políticas de prevenção, o que não é um hábito no Brasil.

"Tem sido mais fácil lidar com políticas de atenuação. Por isso é fácil acreditar que há um remédio, que há uma vacina, porque elas não exigem políticas de prevenção e porque a política zero para lidar com a pandemia é o isolamento", afirma.Monalisa critica ainda que falta ao discurso político o enfoque nos riscos do uso de um medicamento. "O problema entre ciência e política é que, no caso da ciência, ela vai deixar claro o que pode advir de bom desse processo, mas vai pontuar também os efeitos colaterais. As lideranças políticas não estão fazendo isso. Falam em cura, quando não há como dizer isso. (A cloroquina) É um medicamento que atenua e trata outros tipos de enfermidade", ressalta a pesquisadora.

Política local

No Ceará, as pautas ligadas à religião e à ciência também têm impactado na rotina política. Na Assembleia Legislativa, já foram apresentados pelo menos três projetos de lei que tentam, de forma geral, incluir o funcionamento dos cultos religiosos como "atividade essencial". Os deputados estaduais Da. Silvana (PL), David Durand (Republicanos) e Apóstolo Luiz Henrique (PP) são os autores das propostas.

Entre as propostas, a da Dra. Silvana, por exemplo, da base aliada do governador Camilo Santana (PT), evoca os artigos da Constituição que tratam da igualdade de todos perante a lei e do livre exercício de cultos religiosos. O projeto da parlamentar foi subscrito pelo deputado André Fernandes (PSL), principal aliado do presidente Jair Bolsonaro no Estado.

Na última quarta-feira, o deputado federal Dr. Jaziel (PL), esposo de Silvana, em live no Instagram com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), filho do presidente da República, chegou a dizer que nesta semana, apesar do decreto do Governo do Estado, vão "abrir as igrejas dentro do ordenamento e se eles tiverem de prender, prendam. Soltem os bandidos e prendam os padres e pastores".

Parlamentares cearenses ligados à base de Bolsonaro têm promovido discussões em vídeos nas redes sociais para discutir não só a abertura das igrejas para cultos, mas também o uso da cloroquina. Ontem, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PSC) discutiu o tema com o presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão. Tanto Legislativo estadual como municipal, parlamentares saíram em defesa da cloroquina.

Ontem, o uso do medicamento foi incluído no novo protocolo de manejo clínico de pacientes com Covid-19 no Ceará.

Linha do tempo

18 de março

A bancada evangélica emite nota para enfrentar o que chamou de "pandemia maligna".

20 de março

O presidente assume discurso contra o fechamento das igrejas

24 de março

Em pronunciamento, chama o coronavírus de "gripezinha" e o isolamento de "histeria".

26 de março

Bolsonaro publica decreto em que inclui igrejas na lista de atividades consideradas essenciais.

2 de abril

Após idas e vindas na Justiça, nova decisão derruba abertura de igrejas e lotéricas.

5 de abril

Bolsonaro participa de roda de orações pelo fim da pandemia.

6 de abril

O presidente ameaça demitir o ministro da Saúde.

8 de abril

No 5º pronunciamento, Bolsonaro foca na defesa da cloroquina.