Cidades restringem acessos para evitar avanço do coronavírus

Após a assinatura dos primeiros decretos restringindo acesso a municípios às vésperas da Semana Santa, a lista de prefeitos que endureceram regras para entrada e saída dos limites municipais cresceu, na quinta-feira (9). Até o momento, pelo menos 20 cidades anunciaram que decidiram fechar acessos, como forma de evitar o avanço do novo coronavírus pelo interior do Estado.

Barreiras sanitárias foram anunciadas pelas prefeituras de Guaramiranga, Piquet Carneiro, Beberibe, Fortim, São Luís do Curu, São Gonçalo do Amarante, Barroquinha, Trairi, Ipu, Aracati, Ereré, Senador Pompeu, Mulungu, Paraipaba, Alto Santo, Mombaça, Jijoca de Jericoacoara, Várzea Alegre, Itatira e Maracanaú.

O risco de circulação maior de pessoas por ocasião da Semana Santa, na contramão das medidas de isolamento social tomadas pelo Governo do Estado, é alvo de preocupação de gestores municipais. Alguns, inclusive, levaram esta pauta a uma reunião com o governador Camilo Santana (PT) na última quarta-feira (8). Ao todo, ao menos 130 prefeitos participaram da reunião.

Na quinta, o chefe do Executivo Estadual voltou a se pronunciar em defesa do isolamento social. "Diante da gravidade do coronavírus, evite viajar nesta Semana Santa. Orações e celebrações serão transmitidas pela TV, rádio e internet, conforme anunciou o Arcebispo Dom José Antônio. Fique em casa. É muito importante neste momento", disse Camilo, no Twitter.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) também reforçou a necessidade de cuidados. "A Semana é Santa, mas a vida e a nossa saúde são sagradas. O coronavírus está em alta dispersão", alertou ele. "Nosso objetivo é segurar o ritmo de transmissão da doença", acrescentou.

Em municípios como Guaramiranga e Beberibe, que costumam atrair visitantes em feriados, decretos municipais preveem o acesso de pessoas que tenham segunda residência, mas estabelecem que estas cumpram quarentena antes de sair das cidades.