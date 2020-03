Cearenses devem decidir novo destino de emendas de bancada nesta terça-feira

Deputados federais e senadores cearenses devem decidir nesta terça-feira(24) uma mudança no destino das emendas de bancada para atender à necessidade da crise na saúde com o avanço do coronavírus no Ceará. Novo prazo para as bancadas estaduais no Congresso Nacional entregarem a nova versão da distribuição do dinheiro do orçamento encerra nesta quarta-feira.

Parlamentares chegaram a se reunir nesta segunda-feira, em encontro virtual, mas não houve acordo sobre os pontos que serão alterados. A reacomodação dos recursos foi autorizada pela Secretaria de Governo. Em meio à urgência no investimento da saúde, a promessa do Governo Federal é antecipar o repasse do pagamento obrigatório.

Nos últimos dias, a Secretaria de Governo chegou a informar que até o fim do mês de março estarão disponíveis cerca de R$ 8 bilhões para o setor da saúde. O montante seria de emendas parlamentares impositivas, tanto individuais quanto de bancada, destinadas a municípios cearenses.

Em âmbito individual, ou seja, quando o parlamentar decide individualmente como será feita a distribuição do valor de R$ 15,9 milhões, ao qual cada um tem direito, alguns parlamentares já anunciaram o reajuste no direcionamento do recurso.

Distribuição

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT), que destinaria R$ 5,2 milhões para a formação de professores da rede pública, agora vai priorizar a compra de 100 respiradores para tratar infectados pelo coronavírus. O deputado federal Capitão Wagner (Pros) também destinou R$ 5 milhões em emendas para a compra de mais 100 respiradores.

O deputado federal Domingos Neto (PSD), que havia destinado 90% das emendas para a saúde e 10% para a educação, decidiu remanejar o dinheiro da educação também para a saúde com objetivo de atender às urgências do Estado. O deputado federal Célio Studart (PV) anunciou que “toda emenda que já seria destinada para o Governo do Estado, tanto para saúde pública quanto para segurança pública”, está sendo redirecionada para o combate ao vírus.