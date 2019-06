Caravana de senadores vai fiscalizar obras de Transposição no Ceará

Na próxima semana, integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado visitarão as obras de transposição do Rio São Francisco no Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A informação é da senadora Fátima Bezerra (PT-RN).

>Paradas há quase dois meses, obras da Transposição serão acompanhadas por comissão de deputados

O objetivo do que a senadora chamou de "caravana das águas" é fiscalizar o andamento das obras do eixo norte, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e acompanhar as ações sociais derivadas do projeto de transposição.

Fátima Bezerra ressaltou a importância da participação de autoridades e integrantes da sociedade civil em uma mobilização para fazer com que o governo retome as obras de conclusão do eixo norte, paralisadas por problemas na licitação.

"O meu estado, o Rio Grande do Norte, seguramente é um dos mais prejudicados, porque, se essa obra não for concluída, ficará excluído do mapa do São Francisco, assim como o Ceará também. Digo isso porque parte das águas já adentraram a Paraíba também Pernambuco. Mas no Rio Grande do Norte nós não temos ainda nenhuma sinal das águas do São Francisco", disse a senadora.

O objetivo do que a senadora chamou de "caravana das águas" é fiscalizar o andamento das obras do eixo norte, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e acompanhar as ações sociais derivadas do projeto de transposição.

Fátima Bezerra ressaltou a importância da participação de autoridades e integrantes da sociedade civil em uma mobilização para fazer com que o governo retome as obras de conclusão do eixo norte, paralisadas por problemas na licitação.

"O meu estado, o Rio Grande do Norte, seguramente é um dos mais prejudicados, porque, se essa obra não for concluída, ficará excluído do mapa do São Francisco, assim como o Ceará também. Digo isso porque parte das águas já adentraram a Paraíba também Pernambuco. Mas no Rio Grande do Norte nós não temos ainda nenhuma sinal das águas do São Francisco", disse a senadora.