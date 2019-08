Câmara de Fortaleza discute mudanças no Regimento Interno

Uma das principais pautas da Câmara Municipal de Fortaleza, a reforma do Regimento Interno da Casa foi apontada por técnicos do Senado Federal, ontem, em seminário para parlamentares da Capital, como necessária e urgente. Eles sugeriram mudanças na tramitação de projetos na comissões, no deferimento de licenças de vereadores e nas ementas aos requerimentos, além do tempo de fala, da Tribuna Livre e da participação popular.

Em abril deste ano, os vereadores constituíram a Comissão Especial de Atualização e Aprimoramento do Regimento Interno da Casa para reformulação do documento, mas, até então, alterações não foram apresentadas. De acordo com o presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique (PDT), a reforma do Regimento deve ser votada ainda neste semestre.

"Essa revisão dos técnicos do Senado deve fazer com que os trabalhos da Comissão avancem. Isso porque eles já apontaram todos os pontos que devem ser melhorados. Então, a nossa expectativa é que, até dezembro, antes do recesso das atividades parlamentares, o novo Regimento da Casa já esteja aprovado".

Sobre o atual Regimento Interno da Câmara, Tairone Messias Rosa, assessor jurídico do Senado, afirma que há regras obstruindo a celeridade dos trabalhos. Uma delas é a aprovação de todas as licenças de vereadores no plenário. "Se um parlamentar pede uma licença médica e apresenta atestado, por que essa licença vai ser deliberada no plenário? É perda de tempo. O presidente pode deferir isso sozinho".

Outro ponto questionado por Rosa é o artigo que estabelece ementas para todos os requerimentos. Para ele, a medida é "antagônica" e "inaplicável". "Se um vereador faz um requerimento para adiar uma votação, não precisa de ementa. E se faz requerimento oralmente, evidentemente não tem ementa", esclarece.

Ainda conforme o assessor jurídico, o Regimento Interno determina, ainda, que uma proposta com pareceres favoráveis em todas as comissões cabíveis somente poderá ser deliberada no plenário da Casa. Isso, para ele, não faz sentido e gera atrasos. "É algo que já foi aprovado. O presidente poderia deliberar sobre a matéria ou os líderes de colegiados, não é algo que necessite ir para plenário", finaliza.

Participação popular

Os técnicos reconheceram também falhas nos mecanismos do Legislativo para atrair a participação popular. Segundo Eduardo Pereira, especialista em Direito Constitucional do Senado, a forma como os projetos de lei tramitam não abrange o acompanhamento do cidadão. "A gente observou que muitos projetos são incluídos na pauta com pouco tempo de antecedência. Então é preciso deixar isso mais claro e organizado", afirma.

Para o vereador Iraguassú Filho (PDT), membro da Comissão Especial do Regimento Interno, as iniciativas mais interessantes para motivar a participação popular na Casa, apontadas pelos técnicos, foram a Tribuna Livre, que dá local de fala para o cidadão dentro do plenário, e enquetes. "Ele sugeriram que nós utilizássemos as redes sociais da Casa para ouvir as principais demandas da população".