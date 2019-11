Cadastro biométrico será retomado pelo TRE-CE no dia 4

Eleitores de Fortaleza que perderam prazo do recadastramento biométrico poderão procurar um posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para regularizar a situação a partir da próxima quarta-feira (4).

Ontem, último dia para fazer o registro digital sem obter nenhum prejuízo, o mutirão da Corte Eleitoral, no Centro de Eventos, atendeu 7.078 pessoas até 20h. Até o fechamento desta reportagem ainda havia pessoas na fila.

Quem não compareceu até a data fixada para a revisão biométrica poderá ter o título cancelado a qualquer momento, segundo o órgão. Por isso, o Tribunal orienta os eleitores a procurarem um posto de atendimento do órgão espalhado pela Cidade o mais rápido possível, antes de eventuais prejuízos em decorrência da suspensão da inscrição eleitoral.

Os fortalezenses que tiverem o título cancelado podem regularizar a situação até 6 de maio, já que após essa data o Tribunal encerra os atendimentos aos eleitores para se preparar para o pleito de 2020. São 15 equipamentos em diversos bairros da Capital para a regularização.

Apesar do volume de comparecimento no mutirão biométrico ter ficado dentro das expectativas do TRE-CE, cerca de 390 mil eleitores da Capital deixaram de fazer o registro digital dentro do período estipulado. O valor representa 22% do eleitorado de Fortaleza (1.772.388)

Ceará

Fortaleza foi o último município do Estado a encerrar a revisão biométrica e o que teve o maior número de eleitores faltosos. Dados preliminares da Corte apontam um total de 5,8 milhões de pessoas aptas a votar com biometria no Ceará, o que representa 91,4% do eleitorado - composto por 6,4 milhões de cidadãos cearenses.

De acordo com o Tribunal, a biometria passou a ser obrigatória para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O recadastramento no Estado teve início em 2009, no município de Eusébio.

Nas eleições de 2018, o registro digital foi utilizado pelo eleitorado de 129 municípios do Estado. Nesse ano, a obrigatoriedade do cadastro abrangeu os 56 municípios restantes. Com o fim do recadastramento, todos as cidades do Ceará devem votar com biometria no ano que vem.

O eleitor de algum município do interior que ainda não fez a biometria, deve procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento do TRE-CE mais próximo da sua região para regularizar a situação. Assim como em Fortaleza, a regularização só poderá ser feita até o dia 6 de maio.

Mesmo sem o cadastro de todos os eleitores da Capital, apesar do mutirão feito pelo órgão, o presidente do TRE-CE, desembargador Haroldo Máximo, agradeceu aos eleitores que atenderam ao chamado para o procedimento. "Por fim, o muito obrigado da Justiça Eleitoral vai a cada um dos eleitores que atenderam ao nosso chamado. Agora o TRE tem um retrato mais fiel do eleitorado dos 184 municípios e isso importará no aprimoramento da representatividade popular nas urnas", disse.

Atendimento em Fortaleza