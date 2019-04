Bolsonaro vai a Campina Grande em 1ª viagem oficial ao Nordeste

Criticado nas redes sociais por já ter feito três viagens ao exterior, e nenhuma para o Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro deve ir a Campina Grande, segunda cidade mais populosa da Paraíba, na próxima quinta, para inaugurar o Centro de Testes de Tecnologias de Dessalinização de Água. Não existe, por enquanto, uma previsão de visita ao Ceará, informou, ontem, o presidente do PSL estadual, deputado federal Heitor Freire.

Na região Norte, Macapá, capital do Amapá, deve entrar no roteiro de viagens do presidente pelo Brasil, mas ainda sem data anunciada.

Na última eleição, o Nordeste foi a única região do País em que Bolsonaro não teve mais votos do que Fernando Haddad (PT). Por enquanto, há incertezas sobre a política que o Governo reserva à região, o que motivou uma articulação de lideranças políticas em um movimento de defesa do BNB, sediado em Fortaleza.

As viagens de Bolsonaro às cidades do Nordeste são estratégicas para o Palácio do Planalto. Na pesquisa do Ibope, divulgada no dia 20 de março, os entrevistados que moram no Nordeste (53%) são os que mais declaram não confiar no presidente. A oposição explora essa situação. "Bolsonaro viajou para os EUA, para o Chile e para Israel, mas ainda não visitou o Nordeste do Brasil", tuitou o vice-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira.

Bolsonaro deve encontrar, no entanto, aplausos em Campina Grande. A cidade de 410 mil habitantes, famosa por sua megafesta de São João, desponta como um reduto da nova direita nordestina.