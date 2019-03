Bolsonaro inicia giro internacional com viagens aos EUA, Chile e Israel

O presidente Jair Bolsonaro se prepara para seu primeiro giro internacional, que tinha sido adiado por conta da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. Pelo menos três destinos já foram definidos: EUA, Chile e Israel.

As programações das viagens estão sendo fechadas. Bolsonaro deverá ter reuniões com os presidentes dos EUA, Donald Trump, e do Chile, Sebastián Piñera, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, antecipou a agenda do presidente após uma reunião com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A viagem aos EUA deve ocorrer entre 18 a 22 de março, de lá, o presidente deve seguir para o Chile, onde ficará até o dia 23, e no fim do mês, ele irá para Israel.

Os jornais de Israel noticiaram que o Ministério das Relações Exteriores informou que a viagem de Bolsonaro ao país deve ocorrer entre 31 de março a 4 de abril, período de agitação em Jerusalém devido às eleições legislativas, que podem tirar o premiê do poder.

Venezuela

A visita aos EUA ocorre no momento em que lideram um movimento internacional para reconhecimento do autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e da distribuição de ajuda humanitária para o povo venezuelano.

No Chile, Bolsonaro deve participar do Fórum Prosur, organizado por Piñera, que se destina a propor ações e acordos para promoção do desenvolvimento na América do Sul. Segundo Piñera, o Fórum será um órgão “sem ideologias ou burocracia”.

A viagem do presidente a Israel é uma retribuição à visita, em dezembro, de Netanyahu ao Brasil e ao comparecimento à cerimônia de posse. No mês passado, o premiê israelense enviou um grupo de militares para ajudar nos resgates das vítimas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).