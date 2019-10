Bolsonaro expõe preocupação com situação da América Latina

Afastado dos holofotes sobre a crise do PSL enquanto viaja por países da Ásia, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou, neste sábado (26), nos Emirados Árabes, preocupação com a situação da América Latina. Ele, porém, não comentou diretamente o não reconhecimento “no momento”, pelo Brasil, do resultado das eleições bolivianas, que deram vitória a Evo Morales, em primeiro turno, para o quarto mandato consecutivo.

“A América Latina tem que estar estável. Nós nos preocupamos. Espero que o futuro presidente da Argentina esteja alinhado com os rumos do Mercosul, a abertura do mercado. Com as cláusulas democráticas do Mercosul, coisa que a Venezuela não vinha fazendo. Nem era para ter entrado no Mercosul. A preocupação existe, com o Chile. Estamos colaborando, na medida do possível, com a estabilidade democrática. O Brasil é muito importante para a América do Sul”, disse Bolsonaro, ao deixar cerimônia de entrega de flores em monumento aos mártires militares dos Emirados Árabes Unidos, onde chegou no sábado.

A contagem de votos do pleito boliviano foi questionada pela Organização de Estados Americanos (OEA) e por Brasil, Estados Unidos, Colômbia e Argentina, além da União Europeia. Segundo publicação do Itamaraty em rede social na noite de sexta (25), “o Brasil não reconhecerá, neste momento, qualquer anúncio de resultado final”.

Na China, etapa anterior da viagem presidencial, Bolsonaro colocou o processo eleitoral boliviano em dúvida, mas foi comedido nas declarações. Ele tem demonstrado pragmatismo durante sua viagem à Ásia, priorizando acordos econômicos. Com a Bolívia, o Brasil mantém conversas para a venda de aviões. Além disso, parte da indústria nacional depende do gás importado do país vizinho.

O presidente também tem se manifestado, durante a viagem, sobre os outros países citados na resposta do sábado sobre a América Latina. No Japão, aventou a possibilidade de a Argentina ser suspensa do bloco, caso a oposição vença a eleição presidencial no país e se oponha à abertura pregada pelo Brasil.

Sobre a crise no Chile, em que protestos levam milhares às ruas há mais de uma semana, Bolsonaro culpou na segunda-feira (21) a esquerda da América do Sul.

Defesa

A visita aos Emirados Árabes é a terceira etapa da viagem presidencial que começou pelo Japão, continuou pela China e deve ainda passar pelo Catar e pela Arábia Saudita.

Em Abu Dhabi, Brasil e Emirados Árabes fecharam dois memorandos de entendimento na área da Defesa. Um deles trata da formação de um fundo de cooperação para a expansão da capacidade produtiva do setor; e o outro, de uma parceria estratégica relacionada ao desenvolvimento, à produção e à comercialização de armamentos.

O presidente disse que o Brasil deixou de cuidar da área de Defesa por ideologia e precisa se rearmar. Segundo ele, o País também vinha sendo prejudicado por um “terrível” ambiente de negócios e a corrupção que “falava alto”.

“Começamos a reverter tudo isso aí. A mostrar que dá para fazer uma política de maneira diferente da que se fazia há pouco tempo”, sustentou. Bolsonaro disse que a mudança na imagem do Brasil não será de uma hora para a outra, mas “dessa maneira devagar, demonstrando confiança, fazendo o dever de casa”.