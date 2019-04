Bolsonaro começa nova série de ações para aprovar reforma da Previdência

Em mais um esforço para tentar aprovar a reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro avisou que vai reservar grande parte da sua agenda para receber parlamentares às terças, quartas e quintas-feiras, em seu gabinete, no Planalto, quando o Congresso está em pleno funcionamento.

Na busca de votos pela aprovação da reforma, o presidente já avisou também que quer apressar a liberação de pelo menos R$ 3 bilhões de emendas parlamentares individuais ainda neste semestre. Assim, ajudaria os prefeitos e os parlamentares, que têm reclamado na necessidade de recursos para tocar obras em suas bases.

Esse gesto se juntará à decisão de Bolsonaro de ampliar o convite a parlamentares para acompanhá-lo em viagens pelo País afora.

Além disso, continuará a abrir espaço para receber os presidentes dos partidos, iniciada na semana passada e intensificada esta semana.

Bolsonaro resolveu fazer gestos até mesmo para a oposição, a quem já sinalizou que está disposto a conversar.

O objetivo tentar assegurar os 308 votos mínimos para aprovar o texto nas comissões e na Câmara, o mais rápido possível, para a matéria seguir para o Senado.

A negociação de cargos nos Estados também está em discussão. Ontem, em outra iniciativa de boa vizinhança, Bolsonaro participará de um almoço no Rio, com chefes dos Poderes e o Conselho de Ministros Evangélicos, a convite do pastor Silas Malafaia.

Bolsonaro vai dar carona não só para o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Tofolli, como também para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, (DEM-AP). O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está fora do País.

Outros parlamentares também convidados para o almoço integrarão a comitiva. Alcolumbre vai também amanhã ao Amapá, seu Estado, ao lado do presidente Bolsonaro e outros parlamentares amapaenses para a inauguração do aeroporto de Macapá.

Antes de embarcar para o Rio, o presidente comandará uma cerimônia, no Palácio do Planalto, de balanço dos cem primeiros dias de governo.

Comissão

Ontem, o Senado Federal instalou a comissão especial criada com objetivo de acompanhar a tramitação da proposta da reforma da Previdência enquanto ela ainda está na Câmara dos Deputados.

A ideia é que os senadores sejam atualizados constantemente sobre as alterações que serão feitas pelos deputados para que, quando o texto chegar ao Senado Federal, possa ter um andamento mais célere na Casa.

O presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a comissão trará consciência aos parlamentares sobre os debates que serão feitos pelos deputados e ressaltou que os senadores não interferirão na tramitação da proposta enquanto ela estiver na Câmara. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) figura como o relator da comissão.