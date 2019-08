Bolsonaro busca soluções para PGR e embaixada do Brasil nos EUA

Após testar sua popularidade, no fim de semana, cavalgando na abertura do rodeio da 64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior paulista, Jair Bolsonaro terá pela frente uma semana de obstáculos políticos. O meio político aguarda sua decisão sobre o novo comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), adiada duas vezes. Além disso, o presidente enfrenta resistências no Senado à indicação do filho Eduardo para assumir a embaixada do Brasil em Washington (EUA) e tenta pacificar conflitos na Polícia Federal.

Entre os nomes cotados para a PGR estão os subprocuradores Antonio Carlos Martins Soares, que tem apoio de Flávio Bolsonaro, Augusto Aras, e Mario Bonsaglia, o mais votado na lista tríplice da categoria. Bolsonaro também cogita manter um interino no cargo, que é o vice-presidente do Conselho Superior do MPF, Alcides Martins. O escolhido passará por sabatina no Senado.

Quanto à indicação de Eduardo, o Planalto terá de superar um revés. Parecer técnico do Senado considera que a nomeação do deputado federal para a vaga é nepotismo.

Já os gestos de interferência do presidente na chefia da Polícia Federal no Rio ainda repercutem em Brasília. Deputados ligados à instituição prometem reforçar no Congresso a articulação para fazer avançar uma proposta que garante autonomia funcional e administrativa à corporação. A oposição promete explorar o caso para desgastar o Governo.