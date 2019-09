Beligerância demais cansa

A 'patada' de Jair Bolsonaro na ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, ontem, só não surpreende por vir exatamente dele, Bolsonaro. O presidente é especialista em meter o dedo em feridas antigas. Parece de propósito, pra chocar, mesmo. Provavelmente seguindo a lógica de que, se chegou ao Planalto, foi montado nesse tipo de comportamento, marca de seus 28 anos como deputado federal.

Talvez esteja aí a explicação para a tendência de queda na aprovação do presidente, expressada nas últimas pesquisas. Boa parte dos que votaram em Bolsonaro o fizeram muito mais movidos pelo anti-petismo. É gente que aprova as reformas propostas pela equipe econômica, medidas saneadoras, o zelo na execução de grandes obras estruturais, mas que esta se cansando desse comportamento beligerante, que ajuda a manter viva a chama da polarização política. Esse permanente FlaXFlu político só agrada aos extremistas. A maioria dos brasileiros quer mais é viver em paz.

Agro é pop

Bolsonaro lança hoje, às 11hs, no Palácio do Planalto, o AgroNordeste, que vai integrar o agronegócio regional com o nacional. Diretor geral do projeto, o ex-deputado Danilo Forte revela que há, nele, muito das ideias do economista Pedro Santana, ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Ceará.

Mais um

Pré-candidato do Pros à sucessão de Roberto Claudio, em 2020, Capitão Wagner incorpora mais um partido à sua base de apoio. Depois do PSC, Podemos e Avante, agora foi a vez do PTC. De quebra, tira dois vereadores da base governista na Camara de Fortaleza. Resta saber se Cláudia Gomes e Lucimar Mastins (Bá), aliados de RC, estarão dispostos a seguir a orientação da cúpula do partido e fazer oposição ao prefeito.

Administrador

Os 54 anos da regulamentação profissional do Administrador foram comemorados, ontem, na Assembleia Legislativa. Um grupo de administradores, entre eles Geraldo Luciano, Paulo Pinho, Ésio Feitosa e Josbertini Clementino, foram homenageados, numa iniciativa do deputado estadual e também administrador Sérgio Aguiar.

Em seminário, nesta sexta-feira, sob o título "Reforma Política - pensando no amanhã", a OAB-CE realçará a missão cumprida, como senador e deputado federal, por Mauro Benevides, autor que foi do Salário Mínimo Unificado e da Autonomia Política das Capitais.

Beirando a casa dos 14 mandatos, nivelado apenas ao ex-presidente Sarney, o nosso senador-constituinte, também advogado, foi homenageado, ano passado, com a Medalha da OAB Nacional, pelos 30 anos de promulgação da Carta Cidadã, da qual é um dos signatários.