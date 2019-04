Bancada ruralista cobra mudanças na reforma da Previdência

Grupo temático mais influente no Congresso, a bancada ruralista defende novas desidratações na reforma da Previdência. A proposta entrou agora na fase de negociações mais intensas entre congressistas e Palácio do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) propôs aumentar, de 55 para 60 anos, a idade mínima para que trabalhadoras do campo possam se aposentar. Essa medida é alvo de críticas da bancada ruralista, com 270 congressistas.

As novas regras para aposentadoria rural, que representariam um corte de gastos de R$ 92,4 bilhões em dez anos, devem ser excluídas da proposta. A reforma também prevê critérios mais rígidos - do lado de pagamento de contribuição previdenciária- para trabalhadores do campo.

Famílias cuja renda é da produção rural teriam de pagar, no mínimo, um valor anual de R$ 600. A taxa, segundo o Governo, é para evitar fraudes.

Citada como um dos pilares da sustentação política de Bolsonaro no Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) vai tentar derrubar a medida, que significaria R$ 8 bilhões em arrecadação à Previdência.

"Grande parte dos pequenos produtores tem na agricultura uma atividade de mera subsistência, não podendo arcar com essa contribuição mínima anual", afirmou o presidente da frente, Alceu Moreira (MDB-RS). "Há, ainda, de se levar em conta que a sazonalidade, característica da agricultura, dificulta a previsão sobre a renda do agricultor", disse.

Na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o Governo também prevê a cobrança de contribuição para a Previdência sobre as vendas para o exterior. Atualmente, a exportação da produção rural é isenta. Com o fim do benefício, entrariam R$ 7 bilhões por ano no caixa do INSS, cujo rombo foi de R$ 195 bilhões em 2018.

A bancada só aceitará o corte no incentivo se o Governo compensar a medida com redução nos custos para o setor.

"Não somos favoráveis a nenhuma proposta que aumente o custo do setor, especialmente no que diz respeito à perda de competitividade internacional", disse Moreira.

BPC

A bancada ruralista, assim como a maioria da Câmara, posicionou-se contra o novo modelo sugerido para o BPC (benefício pago a idosos carentes). A equipe econômica de Paulo Guedes espera gastar ao menos R$ 34,8 bilhões em uma década com a mudança. Moreira, porém, reforça que o grupo é favorável ao ajuste nas regras de aposentadorias.

"Isso porque acreditamos que a reforma dará fôlego fiscal para o País fazer investimentos em áreas importantíssimas e mobilizar a roda da geração de emprego para a população", disse.

O líder dos ruralistas disse também acreditar que a relação entre Bolsonaro e o Congresso Nacional deve melhorar nos próximos meses.

Aliados de Bolsonaro afirmam que o Planalto irá melhorar a articulação política e montar a base de apoio. Moreira também aposta em um cenário melhor.

"Estamos em cem dias de um novo Governo, com algumas pessoas novas que nunca estiveram no Executivo. Com o tempo, as relações vão sendo azeitadas cada vez mais em benefício do País. É natural que aconteça".