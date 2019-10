Bancada federal do Ceará tenta definir recursos de emendas

Em reunião realizada nesta quarta-feira (2) na Câmara dos Deputados, que durou mais de duas horas, parte da bancada federal do Ceará, composta por 22 deputados federais e três senadores, tentou chegar a um consenso acerca das emendas de bancada que serão destinadas no Orçamento da União de 2020.

Pelo menos 18 dos 25 parlamentares cearenses marcaram presença na reunião. Estiveram ausentes os senadores Eduardo Girão (Pode) e Tasso Jereissati (PSDB), e os deputados José Guimarães (PT), Luizianne Lins (PT) e Pedro Bezerra (PTB).

A bancada pode definir até 18 emendas no valor total de R$ 248 milhões. Uma nova reunião da bancada cearense foi marcada para próxima terça-feira (8) para definir as prioridades que terão recursos de execução obrigatórias, a partir do ano que vem.

Segundo o coordenador da bancada, deputado Domingos Neto (PSD), o prazo para definição de emendas é até o dia 24 de outubro. Então, os parlamentares cearenses ainda têm um prazo para definir as suas demandas, conforme apontou Domingos.

"Vamos fazer a divisão de como vai ser essa distribuição e, definido isso, vamos estabelecer as áreas, municípios e instituições que receberão as emendas. Temos condição de em ambas emendas atender boa parte dos anseios do Ceará", declarou.

Os critérios de definição de emendas por parte do Governo Estadual ou por parte dos parlamentares ainda é um ponto de discordância na bancada. Demandas de instituições, órgãos do governo e prefeituras que pedem recursos aos parlamentares também entram na discussão.

Para o deputado AJ Albuquerque (PP), a bancada precisa priorizar a saúde e a construção de um novo hospital no Ceará. Ele defendeu a divisão das emendas por cada parlamentar, o que não agradou alguns parlamentares como o senador Cid Gomes.

"Estamos dando como prioridade a questão da saúde e ajudar o Governo do Estado em fazer mais um hospital. Nesta reunião colocamos como vai ser as emendas de bancada que seja dividido por igual pelos 25 e que cada um depois vá ao governo do estado converse e destinem na maneira que desejar pra ajudar no desenvolvimento do Ceará", explicou.

Na avaliação do senador Cid Gomes (PDT), a bancada não avançou nem chegou a um entendimento sobre a destinação dos recursos por conta de interesses individuais. "A bancada cearense poderá apresentar projetos no orçamento da União para serem executados em 2020, mas não há ainda um critério definido, acho que a saúde e educação são prioridade e segurança pública na demanda da população. Porém, se o deputado ou senador quiser destinar para Embrapa, pelo jeito, terá prioridade para isso", disse o pedetista.

Domingos avalia que as discordâncias na bancada fazem parte dos interesses políticos de cada parlamentar. "Considero que os ânimos acirrados são da política", disse.

Deputados e senadores do Ceará realizaram nesta quarta a primeira reunião para definir as emendas de bancada com recursos federais para o Estado do Ceará. A saúde é uma das prioridades