Bahia pode ser primeiro destino de Lula pelo Nordeste na quinta

A promessa de Lula de "percorrer o País", feita após deixar o cárcere na sexta, gerou expectativa sobre a agenda de caravanas e uma possível volta do ex-presidente ao Nordeste. Contudo, as articulações ainda estão em fase inicial. O ex-presidente pretende descansar. É o que garante o deputado federal José Guimarães (PT), que esteve em São Bernardo do Campo (SP) para acompanhar a comemoração no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista. "O momento é de descansar", ressaltou o Guimarães.

Apesar da presença de políticos cearenses no ato de sábado, como o governador Camilo Santana (PT), que esteve com Lula, ainda não há nenhuma articulação para trazer o ex-presidente para o Ceará, segundo Guimarães.

Pessoas próximas ao ex-presidente explicam que a agenda de Lula ainda está sendo fechada. Uma possibilidade para a agenda do petista é a reunião da Executiva Nacional do PT, que ocorre na próxima quinta, em Salvador (BA).

Por enquanto, contudo, a presença de Lula ainda não está confirmada. Uma certeza, por enquanto, é a presença de Lula no 7° Congresso Nacional do PT, marcado para ocorrer em São Paulo entre os dias 22 a 24 de novembro.

Oposição

Para opositores, a "euforia" causada pela soltura do ex-presidente deve diminuir até outubro do ano que vem.

"O discurso que ele está adotando neste momento inicial pode acirrar a polarização, mas acredito que, no próximo ano, o cenário seria de menos vitimização. A população dos municípios vai estar preocupada com as questões locais, como emprego, renda. Os problemas de saúde, de mobilidade urbana e na educação vão ser o foco dos debates, e não essa questão da polarização", diz o deputado federal e pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (Pros).