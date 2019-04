Atuação de assessor da Prefeitura na Câmara Municipal volta a gerar mal-estar

Depois de mais uma confusão envolvendo o assessor da Prefeitura de Fortaleza Felipe Pontes com parlamentares da Câmara Municipal, o presidente da Mesa Diretora, Antônio Henrique (PDT), decidiu proibir a entrada do funcionário ao Plenário da Casa durante as sessões ordinárias. O chefe do Poder Legislativo afirmou que os vereadores não são pautados pelo Governo ou forças externas.

Na semana passada, o funcionário já havia sido motivo de críticas de parlamentares governistas e oposicionistas que se sentiam pressionados por suas investidas no plenário, nas comissões técnicas e nos corredores na Casa. O vereador Márcio Martins (Pros) chegou a afirmar na tribuna que foi chamado de "mentiroso" por Pontes durante audiência pública sobre o novo Código da Cidade.

Na sessão desta quinta-feira, a confusão se deu com o vereador Guilherme Sampaio (PT). Após reclamar que uma emenda de sua autoria ao projeto que modifica o Plano Diretor Participativo havia sido retirada de discussão de forma indevida, o vereador se desentendeu com Felipe Pontes.

"Mande esse rapaz sair daqui. É a segunda vez. Estou no meu quarto mandato, eu nunca passei por isso. Fui oposição com o (hoje deputado estadual) Salmito. Respeite! Eu represento o povo. Mande esse rapaz sair do plenário. Mande esse rapaz sair", esbravejou o petista. O assessor, imediatamente, deixou o plenário.

Em seguida, pedindo explicações ao presidente da sessão, Gardel Rolim (PPL), Guilherme afirmou que não aceitaria críticas oriundas do assessor da Prefeitura, que não é lotado na Câmara Municipal. "Não aceito assessor de prefeito vir me criticar, vir me esculhambar aqui atrás. Não aceito mais. Acabou o bonzinho".

Presidente da Câmara

O presidente da Casa, Antônio Henrique, afirmou que em conversa com o assessor, pediu para que ele não adentrasse mais o plenário, e que desse assessoria diretamente do gabinete do líder do Governo.

"Não estamos sendo pautados pelo Governo, e nem por nenhuma força externa a essa Casa. Estamos aqui cumprindo o Regimento".

Prefeitura

A Coordenadoria de Articulação Política do Paço Municipal informou que o próprio assessor Felipe Pontes pediu para se afastar, temporariamente, de atividades em plenário, exercendo suas funções somente no âmbito do gabinete do líder do Governo.