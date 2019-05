Assembleia Legislativa adia votações em meio a feriado prolongado

O adiamento da votação de projetos de lei na Assembleia Legislativa - muitos de interesse da população -, que estava marcada para esta semana e não aconteceu, após a suspensão da sessão na última quinta-feira (2) e a falta de deputados em plenário, ontem, levantam o debate sobre algumas práticas que já viraram "tradição" no Legislativo cearense.

Uma delas é a de cancelar as atividades no plenário sempre que um ex-parlamentar cearense morre, mesmo que a Assembleia tenha uma extensa pauta de projetos importantes a serem votados, como aconteceu nesta semana.

Na última quarta (1º), o ex-deputado estadual Liaderson Pontes, que exerceu o mandato entre 1987 e 1990, faleceu. Deputados apresentaram um requerimento para cancelar a sessão do dia seguinte, em um gesto de "homenagem".

Assim, os parlamentares que não trabalharam na quarta, em razão do feriado do dia do trabalhador, prolongaram a folga na quinta e muitos ainda esticaram para a sexta. Esse, aliás, é o dia da semana em que, tradicionalmente, os deputados viajam para as suas bases eleitorais no interior do Estado. Nesta semana, o plenário da Assembleia Legislativa só funcionou na terça (30).

Tornozeleiras

O problema é que essas "tradições" da Casa prejudicaram a votação de projetos importantes, prevista para esta semana, que acabou sendo adiada por falta de deputados na sessão da sexta. Na pauta, estavam projetos enviados pelo Governo do Estado, como o que quer permitir que quem tem dívida ativa com o Estado poderá oferecer bens móveis como garantia.

Outro projeto que também teve votação adiada visa conceder bolsas a professores das universidades estaduais, além da proposta que obriga o preso a pagar pelo uso da tornozeleira eletrônica. O líder do Governo na Assembleia, deputado Júlio César Filho (PPS), defende que a medida permitirá que os custos com a compra desses equipamentos poderão ser investidos em outras áreas no Ceará.

"Vamos esperar quais apenados que vão para o regime aberto ou semiaberto, usando esse equipamento. Acreditamos que cada centavo que for economizado será usado em áreas como Educação, Segurança e Saúde", argumentou. A proposta é apoiada por deputados da base e da oposição. Apesar do consenso, alguns pontos são questionados por Soldado Noélio (Pros).

O opositor apresentou uma emenda para que o juiz determine quais presos ficarão isentos do pagamento pela tornozeleira e não a Secretaria de Administração Penitenciária. "A Mensagem está criando uma dezena de critérios que, no fim, ninguém vai pagar pela tornozeleira. Por exemplo, o preso que participar de algum projeto social do Governo e também quem for atendido pela Defensoria Pública (do Estado) e tiver declarado hipossuficiência".

Na hora da votação, Soldado Noélio solicitou votação nominal. Como estavam pautados outros projetos de lei complementar do Poder Executivo, que exigem, no mínimo, 24 deputados em plenário, a liderança do Governo não reuniu deputados suficientes da base, apenas 22.

Reflexão

Para o deputado Evandro Leitão (PDT), primeiro-secretário da Mesa Diretora, o que aconteceu nesta semana foi "atípico", mas cabe uma reflexão sobre o costume de cancelar a sessão após o falecimento de ex-políticos. "É uma forma, inclusive, de alguns parlamentares, que têm ligações com o falecido, darem o último adeus. (Mas) Cabe uma reflexão pra ver se a gente, ao invés de cancelar a sessão, (pode) acabar mais cedo", sugeriu.

O presidente da Comissão de Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno, deputado Audic Mota (PSB), não acha que esse é um ponto que deve ser incluído na reforma do Regimento. "Toda Casa Legislativa, principalmente uma Casa centenária como a Assembleia, não pode abrir mão de certas liturgias. Acho que é uma medida que não causa prejuízo nenhum ao Legislativo, tanto que pode ser convocada sessão em regime de urgência", defendeu.

O parlamentar, no entanto, não estava na sessão desta sexta, segundo ele, porque tinha uma "pauta política importante": o aniversário de 217 anos de Tauá, sua terra natal.