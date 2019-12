Aracoiaba elege candidato da oposição para comando do município

O município de Aracoiaba ganhou um novo prefeito para comandar a cidade por pouco mais de um ano. Thiago Campelo (PDT) e sua vice, Selma Maria Bezerra, foram eleitos, neste domingo (1), com 54,28% dos votos válidos — após 100% das urnas terem sido apuradas. Eles derrotaram a chapa “Um novo tempo vai começar” (PL, PSC, PSD), que tinha como candidato a prefeito Edim da Bill (PL) — irmão do cantor Wesley Safadão — e José Wilson da Silva como vice. Mais de 19 mil eleitores compareceram às urnas — 87,24% do eleitorado.

Ex-deputado estadual, Thiago Campelo foi um nome de coalização entre os partidos PDT, PT, PSDB e PP, que formaram a coligação “Unidos para reconstruir Aracoiaba”. O pedetista era o candidato da oposição à antiga gestão, formado por Antônio Cláudio (ex-prefeito) e Dona Bill (ex-vice).

Filho de Dona Bill, Edim recebeu apoio do grupo político de sua mãe — que compunha a chapa política eleita em 2016. Bill e Antônio Cláudio foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) por abuso de poder econômico no processo eleitoral de 2016.

Posse

Eleito pela maioria, Thiago Campelo deve ser diplomado pela Justiça Eleitoral até o dia 13 dezembro. Logo em seguida, a Câmara Municipal deve marcar a cerimônia de posse.

O pedetista será o terceiro prefeito da Cidade após o pleito de 2016. Ele terá pouco mais de um ano para cumprir promessas feitas aos moradores do município, que esperam maior estabilidade após inconsistências políticas dos últimos anos.

Assim como em Aracoiaba, outros sete municípios cearenses também enfrentaram instabilidades políticas após as eleições municipais daquele ano. De 2017, para cá, o troca-troca de gestores atingiu Irauçuba, Cascavel, Croatá, Frecheirinha, Santana do Cariri, Umari e Tianguá.

Nesta última cidade, inclusive, foram realizadas três eleições suplementares apenas nos três últimos anos. Entre as causas mais recorrentes para as cassações dos gestores municipais, estão: abuso de poder econômico e político, improbidade administrativa e corrupção. Nas sete cidades em questão, as eleições suplementares ocorreram entre 2018 e este ano.

A eleição suplementar de Aracoiaba foi convocada pelo TRE-CE em outubro deste ano, após o recurso que mantinha Antônio Cláudio no comando do município ser derrubado, em setembro. O então gestor e Dona Bill foram cassados ainda em janeiro de 2017, logo após assumirem a prefeitura.

Recursos

Eles não perderam os mandatos imediatamente porque recorreram da decisão. A acusação é de que os dois teriam comprado quatro ambulâncias para o município a fim de se promoverem eleitoralmente, por isso foram acusados de terem cometido abuso de poder econômico.

Em outubro de 2018, o TRE-CE julgou novamente a ação, cassando mais uma vez os mandatos dos dois e os tornado inelegíveis por oito anos. Naquela época, Dona Bill já tinha renunciado ao cargo. Mais uma vez, Antônio Cláudio recorreu da decisão.

Em setembro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) derrubou a liminar e determinou o afastamento definitivo de Antônio Cláudio. Com a decisão, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Helder Loureiro Paz (PSDB), assumiu a Prefeitura até as novas eleições.