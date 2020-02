Após deixar Globo, Regina Duarte toma posse na Secretaria de Cultura na próxima quarta

Regina Duarte voltou à Brasília nesta sexta-feira (28), já com contrato encerrado pela Globo, e oficializou o dia de sua posse, que está prevista para a próxima quarta-feira, dia 4 de março.

A Rede Globo concedeu o encerramento da relação contratual em comum acordo, após mais de 50 anos de trabalhos da atriz na emissora.

“E não existem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão. Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das Artes e das expressões culturais da população do meu país”, disse Regina.

A nova Secretária Especial da Cultura foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro a assumir as atividades logo após a exoneração de Roberto Alvim, demitido por repercussão negativa de um vídeo em que parafraseava discurso do nazista Joseph Goebbels.

A posse da atriz foi marcada para o dia 4 de março, às 11 horas, no Palácio do Planalto, em Brasília.