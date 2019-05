AL vota na próxima semana liberação de bebidas nos estádios

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) tem um encontro marcado com a polêmica na próxima semana. O presidente da Casa, deputado José Sarto (PDT), declarou ontem ao Diário do Nordeste que deve pautar o projeto de autoria de Evandro Leitão (PDT), que libera o consumo e a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios cearenses. Nos bastidores, dois grupos intensificam a disputa por votos contra e a favor do projeto com o prazo apertado até a votação.

O projeto de Evandro foi apresentado neste ano. Entretanto, há tentativas de liberar o consumo de álcool dentro dos parques esportivos do Estado desde, pelo menos, o ano de 2015, quando o então deputado estadual Gony Arruda (PSD) apresentou projeto de teor idêntico ao atual.

O texto não avançou ao longo da última legislatura, e o deputado licenciado e secretário das Cidades Zezinho Albuquerque (PDT), ex-presidente da Assembleia, reivindica a responsabilidade pelo feito. "Quando eu deixei a Presidência, começou um rebuliço", diz. Autor do projeto "Ceará Sem Drogas", ele afirma que, nas conversas que vem tendo com parlamentares, a maioria é contrária à liberação. Zezinho contabiliza cerca de 32 votos contra o projeto. "Será que a pessoa não consegue passar 1h30 sem beber?", questiona retoricamente.

Audiência pública

Enquanto Zezinho está na secretaria, o deputado Walter Cavalcante (MDB) continua na Casa cerrando trincheiras contra a ideia. Segundo ele, a mobilização ganhará mais força na próxima terça-feira (7), após a realização de audiência pública sobre o assunto convocada por outro adversário da medida, o deputado Apóstolo Luiz Henrique (PP).

"Vamos começar a trabalhar com os movimentos para tentar barrar essa proposta", declara. O encontro deve ser a última mobilização pública sobre o tema promovido na Casa. A partir daí, a expectativa é de um corpo a corpo com os parlamentares.

Do outro lado, quem lidera o esforço pela liberação da bebida é Evandro Leitão, autor do projeto e ex-presidente do Ceará Sporting Club. "O contexto social e histórico mostra-nos que a permissividade de tal conduta, com a competente regulação legal e fiscalização administrativa, não pode ser intimamente relacionada aos episódios de violência no meio esportivo", argumenta o pedetista na justificativa da matéria polêmica.

Procurado, o parlamentar deu poucos detalhes sobre a mobilização em torno da matéria. Perguntado se já possuía uma estimativa de votos, despistou: "Vamos esperar a votação".

Entre os que vão votar a favor está outro ex-cartola: o deputado Osmar Baquit (PDT), ex-presidente do rival Fortaleza Esporte Clube. "Quem vai para estádio não é alcoólatra e nem bandido", sustenta. "É uma questão cultural do Estado", completa.

O deputado Salmito Filho (PDT) também defende a liberação da bebida. "Não há um indicador do aumento da violência com a venda de bebida alcoólica nos estádios. Por outro lado, há uma oportunidade econômica para os clubes", argumenta Salmito.

O tema da liberação da venda de bebidas nos estádios ganhou espaço na pauta da Assembleia em março, quando a matéria voltou à tona. Apresentada no dia 6, o texto já estava pronto para ser votado em plenário no dia 20.

Em abril, as discussões sobre o assunto acabaram perdendo intensidade com o ganho de espaço para disputas em torno dos consórcios de saúde - conforme divulgado pelo Diário do Nordeste no fim de março -, e também no aguardo de uma indicação do presidente da Casa, José Sarto, sobre a data em que o texto, enfim, viria à pauta de votações. Segundo parlamentares, havia a expectativa de que isso acontecesse no fim do mês passado, o que acabou não se concretizando.

Militância

Ao longo da sessão plenária de ontem, a reportagem observou que militantes contrários à liberação das bebidas faziam corpo a corpo com os parlamentares, distribuindo cartilhas defendendo a manutenção da proibição e convites para a audiência pública da próxima terça-feira. Agora, deputados traçam estratégias para as discussões que serão travadas na Casa.

Enquanto Zezinho e Walter demonstram confiança na rejeição do texto, outros aliados estão menos confiantes. É o caso de Fernanda Pessoa (PSDB). Ela se diz contrária à liberação, mas não confia que sua posição será majoritária em plenário. E atribui isso à base do Governo, apesar de tanto Zezinho quanto Walter serem aliados do governador Camilo Santana (PT).

Em virtude do pessimismo, ela concentra seus esforços em tentar alterar a proposta. A parlamentar mostra preocupação especial com o Clássico-Rei, que mobiliza as duas maiores torcidas do Estado - há mais dois previstos para este ano, ambos pela Série A do Campeonato Brasileiro. "Eu queria ao menos amenizar (o problema), e, quando for Fortaleza e Ceará, não ser permitido (o consumo de bebidas)", defende a tucana.