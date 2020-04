A caminho do Senado, proposta de ajuda a Estados gera divergências

A proposta de auxílio emergencial a estados e municípios continua gerando divergências entre o Congresso Nacional e o Governo Federal. O projeto de lei complementar, após ser aprovado por 431 votos a 70 na Câmara dos Deputados, ainda precisa ser analisado no Senado, mas enfrenta resistências entre parlamentares.

A equipe econômica tem discordado da proposta aprovada pelos deputados de recomposição nominal da perda de arrecadação causada pela pandemia da Covid-19. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que, se o texto vindo da Câmara for aprovado pelos senadores, o presidente Jair Bolsonaro deve vetar pelo menos partes do documento. O projeto foi votado pelos deputados como uma alternativa ao Plano Mansueto.

Ainda na terça-feira (14), um dia após a aprovação na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou mais uma vez o Governo por atuar contrariamente à proposta de ajuda emergencial a estados e municípios por meio da recomposição nominal das perdas de ICMS e ISS.

“O Governo usa dados distorcidos para criticar a proposta, mas nosso objetivo é que sejam garantidas as condições para todos os entes enfrentar a crise e o único ente que pode dar essa garantia é a União, porque é o único que pode emitir dívida, emitir moedas, não há outra garantia”.

Insuficiente

Maia reconheceu que o Governo pode vetar, da mesma forma que o Senado pode modificar a proposta, mas defendeu que o texto aprovado pelos deputados é o que tem a regra mais equilibrada.

Segundo o presidente da Câmara, a contraproposta do Governo Bolsonaro para ajudar os entes federados é de apenas R$ 22 bilhões, e não R$ 77 bilhões, como o Ministério da Economia tem divulgado.

Na avaliação do deputado, os recursos oferecidos pelo Governo são insuficientes e vão deixar estados e municípios em uma difícil situação fiscal em muito pouco tempo, sem condições de pagar salários, inclusive dos servidores da saúde.

“O que o Governo está propondo é só R$ 22 bilhões. Falar a verdade não dói para ninguém, e esse valor não resolve os problemas dos estados e dos municípios”, afirmou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), por sua vez, informou que não vai colocar em votação o projeto que dá ajuda financeira a estados e municípios. “Vai ser agora o princípio da reciprocidade”, argumentou, durante a ordem do dia da terça.

A informação veio em uma resposta ao senador Jorginho Melo (PL-SC), que fez uma reclamação, apontando que o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte encontra-se parado na Câmara. A matéria, de autoria dele, foi aprovada ainda na semana passada no Senado.

Para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), o papel da Casa será de mediação entre estados e municípios, fortemente prejudicados pela queda de arrecadação, e o Governo Federal, que também tem que administrar o impacto negativo nas contas públicas. “A conta não fecha. O desafio do Senado será mediar sem qualquer disputa política”, disse.

MP

Sob esse impasse, após horas de obstrução, a Câmara aprovou, na noite da terça, o texto-base da Medida Provisória (MP) do Contrato Verde e Amarelo, que reduz encargos para patrões que contratarem jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos fora do mercado formal.

A proposta foi aprovada por 322 votos a 153, com duas abstenções. O texto-base, mais enxuto, foi uma emenda do relator da MP, deputado Christino Aureo (PP-RJ), cujo texto retira itens do parecer da comissão mista, como trabalho aos domingos para todos os setores da economia. O texto do relator também mantém alguns dos encargos incidentes sobre a folha de salários, como o salário-educação de 2,5% e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 8%.