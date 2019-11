A 7 dias para o fim do cadastro, 470 mil eleitores não têm biometria

A exatos sete dias para o fim do prazo para o cadastro biométrico, em Fortaleza, ainda restam 470 mil eleitores sem o registro digital na Capital. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) alerta aos fortalezenses a procurarem o mutirão biométrico montado pelo órgão no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, o quanto antes, para evitar futuro transtornos.

Ontem, o TRE-CE registrou cerca de 7 mil cadastros no mutirão. A quantidade até surpreendeu o órgão, que, no início do dia, temia uma diminuição na procura pelo atendimento. Informações desencontradas de que o prazo para o cadastramento em Fortaleza seria prorrogado para maio do ano que vem gerou preocupação no Tribunal.

No início do dia, inclusive, com um baixo número de pessoas no mutirão, a coordenadora do cadastro eleitoral, Lorena Belo, temia um "prejuízo" no atendimento. Ao longo da tarde, todavia, mais eleitores foram chegando ao local e os atendimentos foram encerrados, ontem, dentro da média dos dias anteriores.

O mutirão biométrico no Centro de Eventos tem capacidade para atender até oito mil eleitores por dia.

O TRE-CE alerta que, apesar do cancelamento não ser iminente, os eleitores que perderam o prazo estão suscetíveis a ter o título suspenso a qualquer momento. Por isso, Lorena Belo reforça a necessidade da população continuar procurando o mutirão.

"A gente tem uma capacidade de atender de sete a oito mil eleitores por dia. Então, fica o alerta para a população fortalezense aproveitar o mutirão, porque após o dia 29 os títulos serão cancelados a qualquer momento", ressalta.

Esclarecimentos

O Tribunal esclarece que as informações de que o prazo para o recadastramento biométrico em Fortaleza seria prorrogado até 6 de maio de 2020 não procede. A data, conforme explica a Corte, se refere ao prazo nacional para fechamento do cadastro biométrico, pois é quando o Tribunal encerra os procedimentos eleitorais e começa a se preparar para as eleições de 2020.

"O prazo de fechamento do cadastro eleitoral é um prazo nacional, que não tem qualquer relação com a revisão biométrica de Fortaleza e que acontece em todos os anos eleitorais", reforça Belo.

Ela justifica que a data é o prazo limite para eleitores que não fizeram a biometria regularizem a situação. Ou seja, até lá o documento já estará cancelado, conforme a coordenadora.

"A partir do dia 29 nós damos início ao processo de homologação dessa revisão biométrica. O cancelamento do título dos que não fizeram a biometria leva alguns dias, e não meses", ressalta.

Os eleitores que não puderem fazer a biometria até o dia 29 de novembro devem procurar um posto de atendimento do TRE-CE o mais rápido possível, antes do cancelamento do título.

O serviço deve ser retomado na semana seguinte ao fim do prazo, em data a ser divulgada pelo Tribunal. No entanto, o órgão alerta que nesse período não haverá garantias de que o título continue vigente.

As pessoas que tiverem a inscrição eleitoral cancelada podem sofrer uma série de prejuízos, como: ficar impedido de votar; candidatar-se; inscrever-se ou receber o Bolsa Família; tomar posse em cargo público; emitir passaporte; fazer matrícula em instituições públicas de ensino; receber salários (se for servidor público); e contrair empréstimos em bancos oficiais.

Mutirão biométrico encerra no dia 29

O mutirão biométrico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) ocorre até o dia 29 no Centro de Eventos do Ceará. Durante os dias úteis, o atendimento é realizado de 8h às 18h (ou até a capacidade máxima de 8 mil eleitores), e nos fins de semana de 8h às 12h.

Fila quilométrica marca início de mutirão

A primeira semana do mutirão biométrico do TRE-CE atendeu 30.813 eleitores. As filas no Centro de Eventos, local do mutirão, chegavam a dar voltas em torno do prédio e atingir quilômetros de distância. Vários eleitores, inclusive, chegaram a dormir no local para garantir um lugar na fila.