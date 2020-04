Voluntários viram o único salva-vidas para milhões de brasileiros

A pandemia da Covid-19 gerou no Brasil uma reação de solidariedade que não espera por ações governamentais. Iniciativas da sociedade civil se espalharam por vários estados, levando aos mais necessitados comida, produtos de higiene, máscaras, recursos econômicos e informação numa linguagem familiar, que enfatiza a necessidade de distanciamento social e de prevenção contra a doença. Uma gigantesca rede de ajuda social que não depende do Estado está em marcha a todo vapor e representa, hoje, o único salva-vidas para milhões de pessoas.

É uma força-tarefa nacional de voluntários e ONGs que vem combatendo o coronavírus de diversas maneiras. Nas últimas semanas, a distribuição de alimentos em comunidades como o Jacarezinho, no Rio, e o Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, se intensificou. O fantasma da fome começa a rondar os mais humildes, e ONGs como Rio da Paz, criada para combater a violência, concentraram esforços em campanhas de doações de comida, com a meta de “ninguém fique sem comer” nas favelas.

Em Belo Horizonte, o Sindicato dos Músicos, em parceria com o movimento Nos Bares da Vida, está recebendo doações para comprar cestas básicas para seus filiados, e também para os não filiados, que estejam passando necessidade. Alguns artistas, como o cantor e compositor Paulinho Pedra Azul, doaram CDs para serem leiloados. O fundador do movimento, Zeca Magrão, conta que recebe mensagens todos os dias de colegas pedindo ajuda. “Não podemos esperar a ação do poder público” resume Zeca.

Favelas

A distribuição de cestas básicas, álcool em gel e sabonetes é realizada em uma escala nacional pela Central Única das Favelas (Cufa), presente em 24 estados, graças a um exército de voluntários. Com a colaboração de grandes empresas, já foram descarregadas 600 toneladas de alimentos.

No Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a campanha “Pandemia com empatia” tenta minimizar o impacto financeiro do vírus e ajudar na prevenção, distribuindo kits de higiene e cestas básicas. O coletivo Voz da Comunidade arrecada recursos com a preocupação maior de auxiliar diaristas e empregadas domésticas. Alguns projetos têm parceria com o Mulheres em Ação e o Papo Reto. A distribuição de kits busca atender, principalmente, casas perto do esgoto sem tratamento, explica Neila Marinho, da Voz.

Na última semana, segundo moradores, dois jovens morreram com sintomas da Covid-19.

Em São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, organizaram-se grupos de 50 pessoas para atender os 100 mil habitantes. A associação de moradores contratou uma ambulância, sete profissionais da saúde e até uma UTI. Também foram lançadas campanhas como a “Adote uma diarista”, que ajuda cerca de 150 mulheres com R$ 300 mensais e uma cesta básica. “Enquanto os governos não falam sobre as favelas, nós nos organizamos. A situação aqui é de calamidade pública”, conta o líder comunitário de Paraisópolis Gilson Rodríguez.

Vaquinha para ajudar pipoqueiro



Os gestos de solidariedade também nascem a partir de dramas individuais. Na Bahia, a história do pipoqueiro de uma escola foi o início de um projeto comunitário que hoje alcança 18 bairros de Salvador e outras cidades.

Um áudio de José dos Santos, o Zé Pipoqueiro, aflito porque perderia sua fonte de renda, viralizou e levou os pais dos alunos a fazerem uma vaquinha que garantiu seu salário. “Quando a escola fechou, eu não tinha perspectiva. Hoje, consigo até ajudar”, conta Zé Pipoqueiro.