Ricardo Bacelar toma posse como cônsul honorário da Bélgica

O Ceará é considerado um ponto estratégico para a aproximação entre o Brasil e a Bélgica. Um novo passo para o estreitamento destas relações foi dado, ontem, com a posse do novo cônsul honorário do país europeu, o advogado e músico cearense Ricardo Bacelar. Com sede em Fortaleza, o novo consulado também terá jurisdição sobre Maranhão e Piauí.

"Vou ser a pessoa que cuida dos belgas que residem aqui e também dos turistas que passam por aqui, na hora de alguma necessidade. Também (serei) um agente indutor de desenvolvimento na área industrial e econômica, bem como na área científica, de intercâmbio científico, acadêmico e cultural", explica Bacelar.

Ricardo é o 3° cônsul honorário a tomar posse no Ceará, representando o país sede da União Europeia. A indicação do advogado cearense para o Consulado se deu por meio de um decreto do Rei Philippe da Bélgica. O embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, esteve pela primeira vez em Fortaleza para participar da cerimônia, junto ao cônsul-geral da Bélgica no Rio de Janeiro, Jean-Paul Charlier.

"Nós agora temos um cônsul honorário que é um especialista jurídico, conhece a indústria do Ceará muito bem e também é um artista. É um cônsul perfeito para o meu país no Ceará", considera Patrick Herman.

Investimentos

A Bélgica é uma importante parceira comercial do Brasil, figurando como o 6° maior importador de produtos brasileiros e o 4°maior exportador.

Apesar dessa importância nas relações comerciais com o Brasil, a Bélgica ainda é o 17° parceiro comercial do Ceará. Uma posição que Patrick Herman pretende alterar com a atuação de Bacelar como cônsul honorário.

"A presença industrial e no setor de serviços (da Bélgica) no Ceará não é bastante", considera. "Penso que as perspectivas para um desenvolvimento econômico entre a Bélgica e o Ceará são grandes".

O embaixador destaca áreas como biotecnologia, indústria da informação, telecomunicações e agropecuária.

Bacelar concorda com a importância dessa aproximação para o Estado, enfatizando não só a oportunidade de relações com a Bélgica, mas também com a União Europeia.

"Esse desenvolvimento traz para o Ceará uma oportunidade importante de se colocar na Europa. A Bélgica é o país onde fica a sede do Parlamento europeu e é um país de entrada para a Europa", aponta.

Iniciativas

Nesta primeira vinda ao Ceará, o embaixador e o cônsul-geral visitaram, junto a Bacelar, a sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), onde estiveram reunidos com dirigentes.

Além disso, tiveram uma reunião com a vice-governadora, Izolda Cela, e com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. No que chamou de "uma missão exploradora", o embaixador Patrick Herman explica que começou a delinear os primeiros projetos a serem feitos em solo cearense.

Uma das primeiras iniciativas é a comemoração do centenário da visita do rei Alberto I da Bélgica ao Brasil, que ocorreu em 1920.

Voo

Outras ações também já começam a ser delineadas. Exposições, conferências e intercâmbios fazem parte dos planos para o futuro das relações entre Ceará e Bélgica. Jean-Paul Charlier ambiciona ainda um voo que ligue diretamente os dois países.

"O mercado para transporte de pessoas e de produtos já existe", aponta.

"Nós temos muitos pontos de contato, que podemos promover do Ceará com a Bélgica e da Bélgica do Ceará. Tanto daqui para lá como de lá para cá. Na área da economia, na área de negócios, na área cultural, na área científica", conclui Ricardo Bacelar.