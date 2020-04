Para Bolsonaro, vírus dá sinais de que “começa a ir embora” do País

O fim de semana mostrou uma leve desaceleração do ritmo de mortes pela Covid-19 no País. A média diária de óbitos ficou abaixo da marca de 100 no sábado (68 novas vítimas) e no domingo (99), o que não ocorria desde a última terça-feira. Após a divulgação do boletim do Ministério da Saúde, nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para fazer uma avaliação otimista sobre a trajetória da doença no Brasil.

“Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Devemos lutar contra essas duas coisas”, disse Bolsonaro, em videoconferência com religiosos por ocasião da Páscoa.

“É o que tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente, lá atrás eu dizia: o vírus e o desemprego”, reforçou o presidente, defensor do fim do isolamento imposto à sociedade para evitar que o vírus da Covid-19 se espalhe.

O total de óbitos acumulado, desde a primeira confirmação de morte no País no último dia 17 de março, subiu, nesse domingo, para 1.223. Já o número de casos confirmados teve um acréscimo de 1.442, totalizando 22.169 infectados.

Bolsonaro disse ainda que o País precisa ser informado sobre o que “realmente acontece”, sem pânico. Sem citar diretamente o isolamento social praticado em diversos estados, assim como em todo o mundo, em virtude da pandemia de Covid-19, Bolsonaro destacou que as pessoas precisam de liberdade.

“Precisamos cada vez mais de liberdade. O País necessita ser informado do que realmente está acontecendo. E não através do pânico, mas através de mensagens de paz, de conforto, para cada um se preparar para a realidade”, afirmou durante a abertura da videoconferência com representantes católicos e evangélicos. Essa celebração da Páscoa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Planalto e do próprio Bolsonaro.

Empregos

Bolsonaro tem manifestado preocupação com os prejuízos econômicos que vêm junto com o isolamento social, uma vez que grande parte do comércio está fechada.

Setores como o turístico e de restaurantes, dentre outros, já registram perdas significativas. Para combater a recessão, o presidente defende o chamado “isolamento vertical”.

Nele, apenas os grupos de risco ficariam isolados em casa. Ou seja, idosos e doentes crônicos ficaram em casa, enquanto jovens e adultos saudáveis sairiam de casa para trabalhar normalmente.

Bolsonaro começou sua fala afirmando que o Brasil é “o país mais cristão do mundo”, disse que vivemos um momento difícil, sem citar o diretamente o novo coronavírus. Em seguida, acrescentou que só Deus tem a cura. “Vivemos um momento difícil. Sabemos quem pode nos curar (nesse momento, ele aponta para cima). Deus sempre acima de tudo. Nós aqui na Terra temos que fazer a nossa parte”.

Tocantins

Analisando a trajetória dos óbitos, o total de mortes mais que dobrou desde a semana passada. Na segunda (6) eram 553 mortes. O aumento em relação ao total divulgado nesse domingo foi de 121%. Tocantins continua sendo o único estado sem mortes devido à Covid-19.

Hospital de campanha

O Hospital de Campanha do Pacaembu, zona oeste de São Paulo, registrou, nesse domingo, a primeira morte pelo novo coronavírus, Um homem de 36 anos, portador de doença de Chagas, apresentou piora clínica e morreu. Ontem, até as 15h, os dois hospitais de campanha da cidade de São Paulo (Pacaembu e Anhembi) registraram 74 pacientes internados

Lojas fechadas no Rio

Em 12 dias de funcionamento, o serviço telefônico criado pela Prefeitura do Rio já recebeu 1,8 mil denúncias de descumprimento das medidas de isolamento social, uma média de 150 por dia. O município já fechou 2.370 estabelecimentos e, nesse domingo, apreendeu equipamentos de uma barraca de caldo de cana, além de cinco lojas, entre elas uma sorveteria e uma agência de turismo