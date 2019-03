Vizinho mata a pauladas homem que comeu seu galo em Mato Grosso do Sul

Um homem de 24 anos foi morto a pauladas, na madrugada deste domingo por matar e comer o galo de um vizinho, ontem, em Rio Brilhante, a 165 km de Campo Grande (MS), informou o G1.

A esposa da vítima contou que os dois se desentenderam logo após o suspeito descobrir que o marido dela teria abatido a ave. Por conta das agressões, o homem morreu no local antes de o socorro chegar. O crime foi registrado como homicídio simples. O vizinho ainda está foragido.

A vítima foi identificada como o indígena Mauri Almeida Gonçalves. O crime aconteceu no distrito de Prudêncio Thomaz em Rio Brilhante. Segundo o site local "Rio Brilhante em Tempo Real", Mauri foi ferido com pauladas na cabeça, não resistiu e acabou morrendo no local.