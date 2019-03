Vídeos mostram chegada de atiradores e correria de alunos após tiroteio em escola de SP

Imagens gravadas dentro da Escola Estadual Raul Brasil na cidade de Suzano, em São Paulo, mostram a movimentação após dois atiradores invadirem o local e matarem pelo menos 8 pessoas. Nas imagens, estudantes e funcionários correm desesperados após o tiroteio.

Os atiradores, dois jovens de 17 e 25 anos, cometem suicídio logo depois e ficam caídos ao lado dos corpos de outras vítimas. Dos oito assassinados, seis eram estudantes do Ensino Médio e dois eram funcionários da instituição de ensino. Quatro vítimas morreram no local e vieram a óbito após serem hospitalizados.

Dois atiradores invadiram uma escola encapuzados e mataram pelo menos 8 pessoas na cidade de Suzano, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13). Em seguida, de acordo com a Polícia, eles cometeram suicídio. Outros 10 ficaram feridos https://t.co/0NVPzfwgST pic.twitter.com/OP055RFGxA — Diário do Nordeste (@diarioonline) 13 de março de 2019

Outras imagens de câmeras de segurança, compartilhadas nas redes sociais, mostram o momento em que os jovens atiradores chegam à escola em um carro HB-20 branco. Um deles sai do veículo com uma mochila e aguarda o motorista do veículo, que fica dentro do carro. Instantes depois o condutor também entra na escola e começa o tiroteio.

Imagens flagram chegada dos assassinos a escola em Suzano https://t.co/0NVPzfwgST pic.twitter.com/zwyapte5bc — Diário do Nordeste (@diarioonline) 13 de março de 2019

Já em outro ângulo, estudantes passam correndo pela rua fugindo dos disparos na escola. Uma viatura da polícia chega logo em seguida.

Tragédia em Suzano: saída de alunos e funcionários da escola após os disparos que resultaram em 8 mortes https://t.co/0NVPzfwgST pic.twitter.com/mQ7TmN8Hre — Diário do Nordeste (@diarioonline) 13 de março de 2019

Dentro da escola, a polícia encontrou um revólver 38,plásticos para recarregamento de arma, uma besta, um arco e flecha e garrafas que seriam de coquetéis molotov. Um dos autores do ataque tinha uma espécie de machado na cintura. Há ainda uma mala com fios. O esquadrão antibombas foi chamado, mas a polícia ainda não informou se havia material explosivo no local.

Os atiradores responsáveis pelo massacre na Escola Estadual Raul Brasil escolheram o horário do intervalo das aulas para fazer o maior número possível de vítimas, segundo as primeiras investigações do crime. Antes de invadir o colégio nesta quarta-feira (13), a dupla baleou o proprietário de um lava-jato localizado nas imediações do Jardim Imperador, bairro onde está a escola alvo do atentado.

O proprietário do lava-jato passa por cirurgia na Santa Casa de Misericórdia da cidade e seu estado de saúde ainda é desconhecido.